Skuffet Granerud utenfor topp ti: - En parodi

PLANICA (VG) Halvor Egner Granerud (26) har vunnet Hoppuka og ti verdenscupseire denne sesongen. Men i åpningsøvelsen i VM ville det seg ikke for Norges hoppess.

Halvor Egner Granerud hadde høyere forventninger enn 11. plass i VMs første renn.











25.02.2023 18:54 Oppdatert 25.02.2023 19:50

– Jeg tror det har blitt arrangert mer rettferdige skirenn, sier Granerud til VG før han på spørsmål om han hadde tunge forhold i begge hoppene svarer kontant: Ja.

Overfor NRK hadde 26-åringen følgende å si om rennet:

– Det blir det en parodi av et hopprenn. Det er synd at det skal bli sånn i VM.

Det var tett som hagl på resultatlisten etter førsteomgang. Det skilte 4,7 poeng fra lederen fra 1. omgang - Stefan Kraft - ned til Granerud på tiendeplass.

Det var altså gode muligheter for 26-åringen å hoppe seg opp, men han hoppet 97,5 meter i finaleomgangen mens så å si alle konkurrentene hoppet over 100 meter.

– Jeg synes Halvor gjør ganske god hopping. Ikke helt perfekt, men god nok til å kunne være på pallen. Med slik type hopping har han vært på pallen hele sesongen, sier landslagstrener Alexander Stöckl til VG og fortsetter:

– Men slik det var i dag, med at han fikk to runder med bakvind, kontra alle andre som er foran han som får minst en runde med oppdrift. Så er det umulig å være med helt i toppen.

Det holdt kun til en ellevteplass for Granerud med landsmann Johann André Forfang på plassen bak.

– Ingen tvil om at Halvor har vært uheldig med forholdene i dag. Han hadde tunge forhold i begge hopp, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til VG.

Men selv om det ble en skuffende 11. plass i VM-premieren og et renn preget av varierende forhold, var Norges beste hopper fornøyd med egen innsats.

– Det viktigste for min del er å prestere godt i hopprenn og levere gode skihopp. Det får jeg til i dag. Da blir det skuffende å bli nummer elleve, som er soleklar sesongverste. Men jeg får ikke gjort noe med være og vind. Det eneste jeg får gjort noe med er det jeg gjør under hoppet mitt. I dag synes jeg at jeg er flink, sier Granerud.

Allerede i morgen får Granerud en ny sjanse når det skal avholdes blandet lagkonkurranse i Planica.

De uttatte utøverne er Johann André Forfang, Halvor Egner Granerud, Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørseth, opplyser herrelandslagstrener Alexander Stöckl til VG.

– Vi mener vi har tatt ut vårt beste laget basert på trening og resultater så langt, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til VG.

Piotr Zyla kopierte egen bragd fra 2021 og vant sitt andre strake VM-gull i normalbakke.

Veteranen gjorde det Granerud ikke greide å gjøre.

Polakken hoppet seg opp fra 13.-plass til øverst på pallen og vant med en margin på 2,6 poeng. Andreas Wellinger og Karl Geiger – begge tyskere – tok henholdsvis sølv- og bronsemedalje.

Fakta Verdensmestere i normalbakke 2023: Piotr Zyla

2021: Piotr Zyla

2019: Dawid Kubacki

2017: Stefan Kraft

2015: Rune Velta

2013: Anders Bardal

2011: Thomas Morgenstern

2009: Wolfgang Loitzl

2007: Adam Malysz

2005: Rok Benkovic

2003: Adam Malysz

2001: Adam Malysz

1999: Kazuyoshi Funaki

1997: Janne Ahonen

1995: Takanobu Okabe

1993: Masahiko Harada

1991: Heinz Kuttin

1989: Jens Weißflog

1987: Jiri Parma

1985: Jens Weißflog

1982: Armin Kogler

1978: Matthias Buse

1974: Hans-Georg Aschenbach

1970: Garij Napalkov

1966: Bjørn Wirkola

1962: Toralf Engan Vis mer

Det ble beskjedne plasseringer på Kristoffer Sundal Eriksen og Marius Lindvik, som ble offer for dårlige vindforhold. Duoen endte henholdsvis som nummer 21 og 22.

Like etter at Eriksen og Lindvik hadde hoppet, ble vindforholdene mye bedre.

– Det burde vært løst bedre, sa en frustrert Sundal Eriksen til NRK.

Johan Andre Forfang fikk gode vindforhold i motsetning til den nevnte duoen og hoppet seg opp fra 16. plass til 12 plass.

Tidligere lørdag tok de norske hoppkvinnene bronsemedalje i lagkonkurransen. Søndag klokken 17.00 er det blandet lagkonkurranse – det også i normalbakken.

Deretter skal hopperne over i storbakken i Planica.

– Jeg føler at storbakker passer meg bedre. Det er det jeg har vært best på i vinter. Der er det stor fart. De bakkene her i Planica blir bedre jo større de blir. 90 meteren er litt spesiell, storbakken er ok, og skiflyvningsbakken er fin, sier Halvor Egner Granerud til VG.