Ny undersøkelse: Nordmenn med spilleproblemer halvert

Samtidig som reklame for utenlandske spillselskaper er borte fra TV-skjermene, så stuper tallet på nordmenn med spilleproblemer.

31.05.2023 07:30

Det viser en ny befolkningsundersøkelse som VG har fått tilgang til og som skal presenteres i Oslo i formiddag.

Undersøkelsen er gjennomført ved Universitetet i Bergen og viser en tydelig trend siden den forrige undersøkelsen fant sted i 2019:

23.000 nordmenn antas i dag å være problemspillere. Det er en halvering på fire år.

93.000 nordmenn befinner seg i risikosonen. For fire år siden var tallet 122.000.

Ifølge undersøkelsen så er det en nedgang i spill på utenlandske nettsider.

Spillene det er knyttet størst problemer til er Norsk Tippings «Belago», databingo i fysiske lokaler rundt om i Norge, Fantasy-spill og utenlandske nettkasinoer.

Hos Lotteritilsynet omtales tallene som svært oppløftende.

– Dette er veldig, veldig gode nyheter. Det viser at regulering fungerer. Vi ser en all time low hva gjelder problemspillere i Norge, sier avdelingsdirektør Henrik Nordal.

Han mener forbudet mot å reklamere for utenlandske spillselskaper på norsk TV er én av flere årsaker til utviklingen vi nå ser.

I januar 2021 sluttet Viaplay å vise slike reklamesnutter på sine kanaler. I august i fjor fulgte Discovery (blant annet TVNorge, Eurosport, Max) etter.

– Mindre reklame gir mindre deltakelse i spill og problemomfanget blir mindre. Det er en kjempeviktig sammenheng der. Det vi nå ser, viser viktigheten av å kontrollere markedsføringen, sier Nordal.

Ber Norsk Tipping kutte

Lotteritlsynet mener Norsk Tipping bør kutte reklamebudsjettet sitt med 20 prosent i år, som følge av at reklame for utenlandske konkurrenter har forsvunnet fra TV-skjermene.

– Flere av produktene til Norsk Tipping er blant dem som spillerne med problemer sliter mest med. Da bør man kanskje kutte enda mer i reklamebudsjettene på Hamar?

– Det er en vanskelig balansegang mellom det å reklamere nok til å sikre en kanalisering inn til de lovlige spillene, og det at det blir for mye og at man på den måten driver opp omsetningen unødvendig mye, erkjenner Nordal.

FORNØYD: Avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet.

Professor Ståle Pallesen i Spillforsk ved Universitetet i Bergen er én av dem som står bak rapporten som legges frem i Oslo sentrum i formiddag.

– Det er en betydelig nedgang i problemer knyttet til pengespill i Norge, sier han til VG.

Han peker også på mindre reklametrykk for pengespill, men også hvordan bankene håndhever betalingsforbudet strengere enn før, og innføringen av gjeldsregisteret i 2019.

– Flere av spillene som nordmenn har mest problemer med er under Norsk Tippings paraply. Belago, blant annet. Hva forteller det deg?

– Der har vi kommet frem til to mulige forklaringer: Den første er at disse spillene har en særlig avhengighetsskapende effekt. Den andre forklaringen er at de som har spilleproblemer muligens spiller på flere ulike spill enn oss som ikke har problemer. Men det er vanskelig å si noe sikkert om dette, sier Pallesen.

Spillbransjen: – Ikke uventet

Carl Fredrik Stenstrøm representerer utenlandske spillselskaper i sin rolle som generalsekretær for Norsk bransjeforening for onlinespill.

Han omtaler tallene VG presenterer i dag som en god nyhet. Men han er ikke overrasket.

Ifølge Stenstrøm jobber de utenlandske spillselskapene sammen med flere av de samme forskerne og leverandørene som Norsk Tipping og Norsk Rikstoto.

Det har skjedd en stor endring hva gjelder ansvarlig spill hos selskapene i utlandet, hevder Stenstrøm.

– Vi gleder oss nå til å få sett nærmere på undersøkelsen, både på hvilke områder man ser endring og hvor det gjenstår arbeid. Vi er spente på hvordan pandemien har slått ut på tallene, siden undersøkelsen er gjennomført i en spesiell tid der man også spekulerte i motsatt effekt. Kanskje ser vi ikke det før neste undersøkelse igjen, sier Stenstrøm.

Han fortsetter:

– For de som står dypest i problemene, er mange av de regulatoriske grepene knapt små humper i veien. Skal vi lykkes med å få med oss denne gruppen også, må vi få samlet flere aktører rundt bordet og gå i dybden på hvilke tiltak som gir effekt. Her tror vi selskaper, myndigheter og forskningsmiljøer må gå sammen på en helt annen måte enn i dag, sier Stenstrøm.

Hans organisasjon jobber for å bryte opp det norske spillmonopolet, der Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har enerett på spill her til lands.

NBO-LEDER: Carl Fredrik Stenstrøm representerer utenlandske spillselskaper.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) er av en helt annen oppfatning

Statsråd-jubel

Hun kaller tallene i undersøkelsen som presenteres i dag for «fantastiske». Og hun mener stans av TV-reklame for utenlandske spillselskaper og bankenes betalingsformidlingsforbud har hatt en effekt.

– Dette bør virkelig sette en stopper for påstander om at vi bør gå over til en lisensmodell. Vi ser at tiltakene som reduserer synligheten av, og tilbudet fra, de utenlandske pengespillselskapene bidrar til å redusere problemspill. Men vi er ikke i mål, det er fortsatt alt for mange problemspillerne i Norge. Derfor kommer vi til å jobbe målrettet videre for å redusere antall problem- og risikospillere, sier Trettebergstuen til VG.

VARSLER STRENGERE GREP: Kulturminister Anette Trettebergstuen.

Hun varsler en enda strengere linje i fremtiden. Det inkluderer blant annet DNS-blokkering.

– Vi jobber også med å innføre registrert spill og tapsgrenser for elektroniske bingospill, som vil bidra til å sikre mer ansvarlig spill. På sikt må vi og Lotteritilsynet jobbe videre med å håndheve de tiltakene vi har innført og vurdere eventuelle nye mulige tiltak som kan beskytte de sårbare blant oss, sier statsråden.