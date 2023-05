Buet på «NRK» under Brann-fest: – Er helt enig i noe av kritikken

OSLO SPEKTRUM (VG) Det brøt ut i høylytt buing under Branns store cupfinalearrangement i Oslo spektrum da det ble nevnt at Carl Erik Torp skal kommentere finalen for NRK. – Mange opplever at NRK ikke har tatt cupen seriøst, forklarer supporterleder.

19.05.2023 23:38 Oppdatert 19.05.2023 23:55

– Sånn kritikk skal de få komme med. Det lever jeg veldig fint med, sier Carl-Erik Torp til VG.

Fredag kveld kom den tidligere fotballspilleren opp på scenen foran drøye 3000 Brann-supportere som ladet opp til cupfinalen på lørdag. Når Brann møter Lillestrøm i cupfinalen på lørdag sitter Torp som vanlig i kommentatorboksen for NRK. Han har vært kanalens faste fotballkommentator og ekspert i flere år.

Som tidligere Brann-spiller har han en tilknytning til klubben, og før han kom på scenen sang fansen «Vi har Calle Torp, Calle Torp, vi har Calle Torp». I september 2011 fikk Torp hjertestans da Brann møtte Sogndal. Det gjorde at han måtte legge opp.

Tonen endret seg likevel raskt under arrangementet i Spektrum. For da konferansier Remi Taule nevnte at Torp skulle kommentere kampen for NRK, reagerte svært mange i salen med å bue høylytt, slik du kan se i videoen over.

Torp responderte da med å gestikulere uforstående, men han forklarer til VG at han vet hva buingen handler om – nemlig NRKs dekning av cupen.

– Jeg er helt enig i noe av kritikken, at vi ikke har løftet fram dekningen av cupen nok. Men så mener jeg vi er på bedringens vei, sier Torp.

EKSPERT: Carl-Erik Torp har jobbet for NRK de siste årene. Her med tidligere NRK-kollega Carina Olset.

– Mange opplever at NRK ikke har tatt cupen seriøst, forklarer leder av Bataljonen, Bataljonen,Bataljonen er Sportsklubben Branns offisielle supporterklubb. Erlend Ytre-Arne Vågane til VG.

Kritikken har blant annet handlet om at mange mener NRK har for få saker og for lite dekning av cupen generelt. I tillegg har influenser og tidligere Mjøndalen-kaptein Mads Hansen vært blant dem som har kritisert cup-sendingene til NRK for blant annet å ha mange feil i grafikken som viste lagoppstillingene.

– Deler av kritikken om cup-sendingen er høyst berettiget. Vi er ikke fornøyd med hvordan lagoppstilling så ut. Vi må ettergå hvordan dette kunne skje, så vi unngår at det skjer igjen, sa redaksjonssjef i NRK-sporten Anders Sårheim til VG den gangen.

Bergensavisen skrev senere om seere som ikke var fornøyd med enkameraproduksjonen av cupkampen mellom Brann og Haugesund på Åsane Arena.

«Blir det mer lavproduksjon på cupen nå, NRK Sport, så snakker vi far som filmer på lokal cup med videokamera på nittitallet», var tilbakemeldingen i sosiale medier.

Den fjerde cuprunden ble satt til samme helg som langrenn fra Holmenkollen. NRK som hadde rettigheter til begge deler ønsket å flytte cuprunden, men ble ikke hørt av Norges Fotballforbund.

– Det ble veldig krevende for oss den gangen, men vi håper å levere en cupfest i morgen, sier NRK-redaksjonssjefen Sårheim til VG fredag kveld.

– Cupfinalen i morgen blir fantastisk, mener jeg. Der har vi en god build-up planlagt. Så vil alltid noen mene at ting ikke er bra nok. Sånn er det litt å jobbe i NRK, forteller Torp.

Til tross for buingen, var han også glad for hyllesten han fikk fra fansen først.

– Med min historie er det veldig spesielt. De viser at de bryr seg om meg. Det er mye kjærlighet og det røre meg veldig, sier Torp til VG.

Cupfinalen mellom Brann og Lillestrøm er 16.00 på lørdag og blir sendt på NRK 1.