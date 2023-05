Ny dopingssiktelse mot tennisstjernen Halep

Den tidligere verdenseneren i tennis Simona Halep har blitt dopingsiktet for uregelmessigheter i hennes biologiske pass. Det er andre gangen hun blir siktet.

19.05.2023 21:56

I oktober i fjor ble den rumenske tennisspilleren midlertidig suspendert for å ha testet positivt for det forbudte stoffet roxadustat under Grand Slam-turneringen US Open samme år.

International Tennis Integrity Agency (ITIA) skrev fredag på sine nettsider at Halep har blitt ytterriggere siktet. Det er relatert til «uregelmessigheter i hennes biologiske pass.»

«Gjennom hele karrieren min har tanken på å jukse aldri slått meg noen gang, all den tid det er totalt imot de verdier jeg er opplært til å følge», uttalte hun etter siktelsen i oktober.

Halep har tidligere vunnet Grand Slam-turneringen Roland Garros (2018) og Wimbledon (2019).