Casper Ruud videre til tredje runde i French Open

PARIS (Aftenposten): Kvalifiseringsspiller Giulio Zeppieri måtte håpe på et lite mirakel mot Casper Ruud. Italieneren prøvde godt, men Ruud forhindret en overraskelse.

Casper Ruud var ikke på sitt aller beste, men det holdt mot Giulio Zeppieri. Vis mer

Giulio Zeppieri – Casper Ruud 3–6, 2–6, 6–4, 5–7

Det var ikke perfekt, men Ruud hadde akkurat nok kontroll da han returnerte til det mektige Philippe-Chatrier-stadionet i Paris.

– Det var en tøff kamp, sa Ruud i intervjuet på banen etterpå.

Med seieren over Zeppieri er han i tredje runde av French Open for femte året på rad. En sterk statistikk.

Det er også i tredje runde det har stoppet for ham tidligere, med fjorårets turnering som det åpenbare unntaket. Da ble det som kjent finale.

Nå er han godt i gang med jakten på en ny, men torsdagens kamp forløp ikke uten dramatikk.

Lovende italiener

Akkurat som i første runde, møtte publikum Ruud med varm jubel da han entret Philippe-Chatrier. Kampen mot Zeppieri var hans første i French Opens storstue siden finalen mot Rafael Nadal i fjor.

Zeppieri er kun rangert som nummer 129 i verden. Han måtte gjennom kvalifisering for å komme til hovedrunden i French Open.

Men 21-åringen fra Roma kan virkelig spille. I første kamp slo han sterke Alexander Bublik. Nå fikk han bryne seg på fjorårsfinalisten.

Han var nær å bryte Ruuds serve i kampens første game, men nordmannen berget seg. Istedenfor var det Ruud som brøt Zeppieri det neste.

Og slik gikk egentlig det første settet. Ruud slet med å få inn førsteservene sine, der man server hardest. Man kan komme i trøbbel om man ikke lykkes med det. På et tidspunkt lå Ruuds førsteserveprosent nede på 50.

Likevel hadde han god kontroll. Zeppieris forsøk på å yppe seg ble stoppet. Det første settet var Ruuds.

Variabel serving

Det andre startet likt som det første. Zeppieri viste seg frem på nordmannens serve og fikk ny breakball etter en lang ballveksling. Ruud slo oppgitt ut med armene fremme ved nettet.

Fare var på ferde, men Ruud berget seg nok en gang, for så å bryte Zeppieri i påfølgende game.

Han styrte spillet, men servingen var fortsatt ikke på topp. Det ga motstanderen åpninger flere ganger, uten at han klarte å utnytte dem.

– Det er en bra start på kampen. Men om man er kritisk, må han serve bedre over tid for ikke å bli brutt. Det er et tidsspørsmål hvis det fortsetter i samme spor, i hvert fall i kommende kamper, sa kommentator Ola Bentzen på Discoverys sending.

Ruuds serving var ikke på sitt beste. Han styrte likevel kampen.

Fakta Fakta 2. runde, French Open Casper Ruud – Guiluo Zeppieri, Italia 6-3, 6-2, 4-6, 7-5 Vis mer

Fakta Casper Ruud * Alder: 24 år (født 22. desember 1998) * Høyde/vekt: 183 cm / 77 kg * Klubb: Snarøya Tennisklubb * Verdensranking: 4.-plass * Proff siden: 2015 * Seirer/tap: 188/103 * ATP-titler: 10 (Buenos Aires i 2020, Genève, Båstad, Gstaad, Kitzbühel og San Diego i 2021, Buenos Aires, Genève og Gstaad i 2022, Estoril i 2023) * Beste Grand Slam-resultater: Finale i Roland-Garros (2022), finale i US Open (2022), 4. runde i Australian Open (2021), 2. runde i Wimbledon (2022) * Aktuell: Klar for 3. runde i Roland-Garros etter å ha slått Giulio Zeppieri. Vis mer

Uventet spenning

Ruud var bedre i andre faser av spillet. Han tok annensettet uten ytterligere problemer.

Det tredje ble jevnere. Og omsider klarte Zeppieri å bryte Ruud. Dermed tok han settet, til jubelrop fra flere av tilskuerne. De ville se mer tennis.

Kunne italieneren ta det fjerde – og true Ruud med en tidlig exit?

Nordmannen fikk et tidlig brudd i det fjerde, men Zeppieri slo tilbake igjen da Ruud servet for kampen. Publikum på Philippe-Chatrier sto opp fra setene. De fikk servert litt drama nå.

Men Ruud slo brutalt tilbake. Og neste gang han servet for kampen, var han sikker.

Motstanden ser overkommelig ut frem mot kvartfinalen. Der kan han fort møte Holger Rune igjen. Danskenes stjerneskudd får én ekstra dag med hvile, ettersom Gaël Monfils måtte trekke seg fra deres annenrundekamp med skade.

Ruud må uansett komme seg gjennom de neste kampene før man får se et nytt oppgjør med Rune. I tredje runde venter enten Thiago Tirante eller Zhang Zhizhen.