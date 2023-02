Benum om VM-exiten: – Det var jeg som flagget først at det var behov

Avtroppende styreleder Bård Benum bestemte seg raskt for at hans tid var over da den nye lederkandidaten bekreftet interesse. Det er det spesielt to grunner til.

Bård Benum ønsket selv at hans rolle skulle vurderes i desember. Nå, et par måneder senere, er han ferdig som leder for VM-styret.

16.02.2023 14:30

– Det var jeg som flagget først at det var behov for en diskusjon på sammensetningen i VM-styret. Og jeg kunne ikke flagge en diskusjon uten å involvere min egen rolle som styreleder. Det ville vært meningsløst.

Torsdag kom nyheten om at Bård Benum er ferdig som styreleder for Trondheim-VM. Tidligere sjef for Oslo-VM, Åsne Havnelid, som også har bakgrunn som administrerende direktør i Norsk Tipping og flere idrettsroller, er innstilt som Benums erstatter.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn