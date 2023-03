Gjennombrudd for ny lov som skal beskytte barn i idretten

Kulturdepartementet (KUD) er etter et møte med Norges idrettsforbund i gang med å utforme et lovforslag som skal trygge barn og unge i idretten, ifølge TV 2.

Idrettspresident Berit Kjøll.

07.03.2023 18:36

Den eventuelle lovendringen skal kunne gi NIF muligheten til å lagre og systematisere informasjon om personer som det varsles mot eller som bryter idrettens regler, skriver TV 2.

Etter mange år med diskusjoner om temaet møttes NIF og KUD tirsdag. Der kom de til en felles forståelse for hvordan de skal gå videre i saken.

– Utgangspunktet er at idretten og frivillige organisasjoner skal ha de verktøyene de trenger for å kunne drive et effektivt arbeid mot tilfeller av trakassering, overgrep og vold. Fremover skal vi ha flere arbeidsmøter for å sørge for at vi kommer i mål, heter det i en uttalelse TV 2 har fått.

KUD prioriterer saken høyt.

– Vi har blitt enige om rammene for arbeidet og prosess videre. I det videre arbeidet med å utarbeide et konkret lovforslag vil det være tett dialog med idretten for å beskrive forslagets omfang og detaljer, skriver departementet.