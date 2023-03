Norges idrettsforbund snur – gjør endringer i omstridt utvalg

Ada Sofie Austegard rettet kraftig kritikk mot strømmeutvalget til Norges idrettsforbund. Nå er hun tatt inn i varmen og invitert av forbundet.

UTVALGT: Norges idrettsforbund henter inn Ada Sofie Austegard til strømmeutvalget.

14.03.2023 20:59

Austegard er grunnlegger og leder av Stine Sofies Stiftelse. Organisasjonen jobber mot overgrep av barn og unge.

Norges idrettsforbund har i kjølvannet av debatten rundt MyGame – som har fått kritikk for strømmingen av ungdoms- og breddeidrett med robotkameraer – lagt frem et strømmeutvalg.

Fakta Hva er MyGame? MyGame er breddeplattformen for norsk lagidrett. Ved hjelp av smarte sportskamera produserer og strømmer selskapet breddekamper fra hele Norge. «Foreldre, familie, venner og fans kan dermed følge sine favorittspillere og lag gjennom våre apper», er deres egen beskrivelse hentet fra nettsiden deres. I 2022 ble det klart at TV 2 i samarbeid med MyGame skal strømme fotball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og ishockey ned til 15-årsklassen landet over. Den nedre aldersgrensen har vært på 13 år frem til 13. januar. Nå er det en midlertidig aldersgrense på 18 år. MyGame Group Norge er eid av TV 2 (29 prosent), Amedia (20 prosent) og MyGame Group AS (51 prosent). Bak sistnevnte selskap står det svenske konsernet Sportway Media Group AB, hvor tidligere Discovery-topp Harald Strømme er toppsjef og blant eierne. Vis mer

Da utvalget ble kunngjort 1. mars, var ikke Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse en av de inviterte.

– Da jeg så hvem som sitter i dette utvalget, ble jeg først og fremst veldig skuffet. Deretter kjente jeg på en sterk bekymring, sa Austegard da.

Tirsdag bekrefter Austegard til VG at hun har fått en invitasjon til strømmeutvalget av idrettsforbundet.

– Det setter vi utrolig pris på, og jeg ser virkelig frem til å sitte i det utvalget og håper at jeg kan bidra med mye bra, sier Austegard nå.

Fakta Disse sitter i NIFs strømmeutvalg Kristin Veierød (leder)

Thor Gjermund Eriksen (tidligere kringkastingssjef)

Erik Langerud (Norges Håndballforbund)

Roger Finjord (Norges Fotballforbund)

Ottar Eide (Norges Ishockeyforbund)

Espen Johansen (Norges Basketballforbund)

Mona Kristiansen (Norges gym- og turnforbund)

Lise Røsto Jensen (Norges Skøyteforbund)

Rune Røksund (Rogaland idrettskrets)

Sylvi Ofstad (Troms og Finnmark idrettskrets)

Pål Kristen Rønnevik (Norges idrettsforbund)

Julie Karima Berg (Norges idrettsforbund)

NY: Ada Sofie Austegard (Stine Sofies Stiftelse) Vis mer

– Min rolle i utvalget er å sette søkelyset på de barna som har opplevd vold og overgrep, og sørge for at muligheten for at de kan delta i breddeidretten blir ivaretatt.

– Idrettsforbundet har ombestemt seg?

– De må jo ha gjort det, for det var et veldig kort varsel, svarer Austegard, som setter seg ned i møter med strømmeutvalget fra førstkommende torsdag.

«Målet er å fremskaffe et best mulig, helhetlig og faktabasert saksunderlag for hele norsk idrett og for idrettsstyrets videre behandling av saken», har NIF-generalsekretær Nils Einar Aas uttalt i en tidligere pressemelding.

Austegard mener debatten rundt strømming er veldig viktig.

– Vi er i kontakt med barn hver eneste uke som har utfordringer

i forbindelse med at de enten er blitt utsatt for vold eller overgrep av sine nærmeste eller av noen andre.

I GAMET ENNÅ: Tidligere kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen, skal bidra i idrettens strømmeutvalg.

Seks norske særforbund har skrevet avtale med selskapet MyGame, som ønsker å installere 2000 kameraer i norske idrettshaller.

Planen har vært å filme 100.000 kamper i året, der utøverne kan være ned til 13 år gamle.

Den midlertidige aldersgrensen er nå på 18 år etter at norsk idrett snudde på nyåret.