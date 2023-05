Han ble utpekt som samfunnsfiende i Norge. Nå henger han på galleriplass hos et av Oslos stolteste idrettslag. Porno-Hagens død endret livet til Skeid: Sånn bruker de millionene

Omstridte Leif Hagen gjorde fotballklubben Skeid til sin hovedarving rett før han døde. Nå gir flere titall millioner fra «Porno-Hagen» synlige resultater hos Oslo-klubben.

06.05.2023 08:00

Bare minutter før dommeren blåser i gang moroa, begynner tribuneradene endelig å fylles opp med publikum. Der det før var en provisorisk mobil utleietribune, står nå en nyoppsatt tribune på hele langsiden med tak over. Midt på tribuneseksjonen står det med gul skrift: S K E I D. Bare sånn at du skal være helt sikker på hvor du befinner deg her i verden.

Nordre Åsen Idrettspark i Oslo. Skeid mot Moss en onsdag i mai. Obos-ligaen.