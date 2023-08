Red Bull-sjefen truer med kutt: – Bør beholde Dennis

Red Bull-sjefen Christian Horner hinter at de kommer til å kutte ned på sitt akademi for 2024. Dennis Haugers manager Harald Huysman sier at de ikke har hørt noe ennå.

Red Bull-sjef Christian Horner og Formel 2-fører Dennis Hauger. Vis mer

Publisert: 18.08.2023 04:23

Det er i en podcast på ESPN at den mektige teamsjefen i Red Bull antyder at det blir færre i det såkalte Red Bull Junior Team neste sesong.

De har i øyeblikket seks førere i Formel 2-mesterskapet; Dennis Hauger, Ayumu Iwasa, Jak Crawford, Isaak Hadjar, Enzo Fittipaldi og Zane Maloney, samt Sebastian Montoya i Formel 3. Dessuten kjører Liam Lawson det japanske Super Formula-mesterskapet.

– Vi har mange førere i Formel 2 denne sesongen. Jeg tror det kommer til å bli tynnet ut fremover og kanskje kommer vi til å fokusere mer på de lavere Formel-klassene, sier Christian Horner på ESPN-podcasten ifølge thecheckeredflag.co.uk.

– Du vet - en Max Verstappen eller en Sebastian Vettel kommer ikke hver sesong. Det er viktig å finne det rette talentet.

Dennis Hauger i aksjon på Spa-banen i slutten av juli. Vis mer

Dennis Haugers manager Harald Huysman har denne kommentaren til VG:

– For øyeblikket vet vi ingenting.

Pappa Tom Erik Hauger er optimist. Til parcferme.no sier han:

– Om vi bestemmer oss for Formel 2 så blir det med eller uten Red Bull, for om han skulle bli kasta ut og gjør et godt år neste år så vet vi at den døren åpner seg igjen, eller at det kanskje åpner seg andre dører.

Han mener det er mulig å kjøre i Formel 2 også uten støtte fra Red Bull-teamet. Hauger senior utelukker også Super Formula i Japan - om Dennis ikke blir plassert der.

Dennis Hauger har vært en del av Red Bulls «akademi», som de håper å få frem Formel 1-førere fra, helt siden han var 14 år.

VIAPLAY-KOMMENTATOR: Atle Gulbrandsen. Vis mer

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen sier til VG:

– Hva Red Bull tenker rundt sine juniorførere er umulig å si, da historien viser at de har gjort noen overraskende valg tidligere med for eksempel Nyck De Vries og Brendon Hartley.

– Jeg håper og mener Red Bull bør beholde Dennis Hauger i juniorstallen. Sammenlikner man karrierene til Liam Lawson og Dennis Hauger, har ikke Dennis gjort det noe dårligere, og Red Bull støtter i år Lawson i japanske Super Formula og nevner han stadig som en fremtidig Formel 1-fører, fortsetter Gulbrandsen.

– Jeg tror en sesong i Super Formula i Japan hadde vært bra for Dennis. Da kan han få kjøre mer i fred, uten like mye oppmerksomhet fra Norge, som aldri har hatt en fører i F1 tidligere. Samtidig forstår jeg at det er fristende med en ny sesong i Formel 2 nå som det kommer en ny F2-bil neste år.

Thecheckeredflag.co.uk mener at Ayumu Iwasa og Liam Lawson er de to som ligger best an til å kunne fortsette som Red Bull-juniorer.