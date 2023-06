Verstappen tangerte den avdøde legenden Senna

Red Bull-teamet tok sin seier nummer 100 i Formel 1 - og Max Verstappen (25) tangerte legenden Ayrton Senna med sin 41. Grand Prix-seier da han vant i Canada søndag kveld.

18.06.2023 21:37

Brasilianeren døde i et Formel 1-løp på Imola-banen i 1994, men regnes som en av sportens aller største. Han ble bare 34 år gammel.

– Jeg trodde aldri at jeg skulle inn på samme liste som Senna, sa Verstappen i helgen.

Nederlenderen lå i tet gjennom hele løpet. Det mest dramatiske som skjedde var da han meldte på internradioen at han hadde kjørt på en fugl.

Red Bull har vunnet samtlige åtte løp til nå i 2022.

Verstappen har nå ledet 224 runder på rad i Formel 1-løp!

Bak Verstappen foregikk det en kamp mellom to superveteraner: Fernando Alonso (41) hadde plassen ved siden av Max Verstappen i første rekke på startplata - men ble forbikjørt av Lewis Hamilton (38), som hadde en kanonstart.

Etter 22 runder hadde Alonso en genial forbikjøring - og dro fra Hamilton.

Men etter snaut 50 av de 70 rundene fikk Alonso en melding på internradioen som tydet på at han måtte spare på drivstoffet. Men senere kom det fram at det trolig var trøbbel med bremsene. Hamilton nærmet seg bakfra. Samtidig var spørsmålet om Hamiltons dekk ville holde.

– Leave it to me, var den korte og greie beskjeden fra Alonso til teamledelsen da åtte runder gjensto. Og Alonso ble nummer to og Hamilton nummer tre.

Nico Hülkenberg og Haas var nest best på lørdagens kvalifisering - men tyskeren mistet den plassen etter at dommerne fant ut at han brøt regelen for maks hastighet under rødflagg. Det endte med at han fikk tre plassers gridstraff.

Det fikk også Carlos Sainz jr etter at han hadde ødelagt for Pierre Gasly i kvalifiseringen.

Ferrari-førerne startet altså med Charles Leclerc som nummer 10 og Carlos Sainz som nummer 11.

Ferrari-teamet valgte en annen strategi enn de andre toppteamene, og plasseringene til slutt ble i hvert fall bedre enn startposisjonene. Leclerc endte som nummer fire og Sainz nummer fem.

Dagens store overraskelse var Alex Albon, som imponerte under kvalifiseringen lørdag, og søndag viste at dette ikke var noen tilfeldighet. Williams-føreren ble nummer syv, hans beste plassering denne sesongen. Albon nøt godt av at Williams-bilen går så fort rett fram. Han kjørte 56 runder (!) med de harde dekkene som han hadde i mål.