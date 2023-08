RBK-spissens våte høstdrøm: - Det vil gjøre vondt

For 11 måneder siden dro han til Frankrike. Tirsdag ble Noah Holm spilleklar for Rosenborg igjen.

Håper å spille sammen med Ole Sæter: Noah Holm. Vis mer

– Jeg hadde masse skader under Frankrike-oppholdet. Det hopet seg opp. Så vi har bevisst tatt ting med ro, for å unngå å gå på noen ny smell, sier Holm til Adresseavisen.

Han har ennå ikke trent for fullt med resten av laget, 22-åringen, siden han kom tilbake for en måneds tid siden. Da hadde Holm lagt bak seg noe som må kalles et mislykket låneopphold i Reims, der det ble åtte kamper og mye skadetrøbbel.