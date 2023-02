Nytt VM kan ryke for Braathen etter akutt blindtarmsbetennelse: – Det var intense smerter

Alpin-VM kan gå fløyten for Lucas Braathen (22) etter at stjernealpinisten fikk akutt blindtarmsbetennelse. Han øyner et minihåp om å rekke slalåmrennet.

Lucas Braathen må se store deler av VM fra sidelinjen.

02.02.2023 16:06 Oppdatert 02.02.2023 16:59

22-åringen fra Bærums Skiklub går i første omgang glipp av kommende helgs verdenscuprenn i franske Chamonix, men an rekke siste VM-øvelse i Courchevel, opplyser Norges Skiforbund.

– Fryktelig dårlig timing. VM er av de store målene for meg denne sesongen, men jeg skal gjøre alt jeg kan for å rekke slalåmrennet 19. februar. Gi meg noen uker, så får vi se. Og så er det uansett gode prognoser for å få med seg verdenscuprennene etter VM, sier Braathen.

22-åringen ankom teknikklagets samling i Hinterreit mandag med tiltakende magesmerter. Etter hvert ble han diagnostisert med blindtarmsbetennelse.

Tirsdag var han gjennom en vellykket operasjon på sykehuset i Østerrike.

Utfordrende dager

– Det har selvsagt vært noen utfordrende dager, sa Braaten under et digitalt pressetreff torsdag.

Da hadde det gått bare et par timer siden han slapp ut fra sykehuset, og han fortalte om gangen i det som hadde skjedd i løpet av de siste dagene siden smertene i magen dukket opp.

– Jeg skulle være i Paris i en fire-fem dager etter rennene i Schladming, og det var midt i det oppholdet at smertene dukket opp. Smertene var intense, og midtveis under oppholdet der dro jeg til München, sa Braathen.

Han fortalte om sterke smerter og kramper. Det gjorde at han ga opp forsøket på å stå på ski.

– Jeg ble etter hvert sendt til sykehus. Jeg er glad for at de fant ut hva det var, selv om det var triste nyheter.

Grusom timing

Landslagsalpinisten reiser hjem til Norge førstkommende søndag. I beste fall håper han å være tilbake i trening i løpet av sju dager, i verste fall kan det gå ti dager. Braathen sier selv at han ikke stiller i VM uten å ha testet seg på ski først.

Det er uvisst når Braathen eventuelt kan reise til VM-byen Courchevel.

– Lucas kommer til å bli frisk om noen uker. Det er en liten mulighet for at han kan rekke slalåmrennet 19. februar i VM. Vi kommer til å jobbe for at han kan rekke dette, og holder alle dører åpne for VM-start om han blir frisk i tide, opplyser alpinlandslagets lege Trond Floberghagen.

Sportssjef Claus Ryste kaller timingen for Braathens skade grusom.

– Dårlig timing skal man lete lenge etter, men han blir heldigvis helt frisk igjen. Dette er sånn sett en rutinesak. Samtidig er det selvfølgelig fryktelig trist at VM som det store målet og utstillingsvinduet ryker, sier Ryste til NTB.

Alpintoppen peker samtidig på at alpinsesongen også inneholder andre store og viktige oppgaver.

– Nå må han omstille seg. Heldigvis gjenstår det en viktig del av sesongen etter VM. Det er en selvsagt en litt fattig trøst, men det er sånn idrett funker, sier Ryste.

VM i 2021 røk

Braathen har en meget sterk sesong bak seg så langt. Han leder slalåmcupen i verdenscupen, og er nummer seks sammenlagt og i storslalåmcupen.

Han vant slalåmrennene i Adelboden og Val d'Isère, og gikk også til topps i storslalåmrennet i Alta Badia.

Braathen gikk glipp av verdensmesterskapet i Cortina i 2021. Da pådro han seg en alvorlig kneskade i Adelboden måneden før.

Nå kan Braathen fort miste nok et mesterskap. Han ville ikke reflektere for mye rundt det torsdag.

– Jeg kan bare konsentrere meg om hva jeg kan gjøre for å komme meg tilbake så fort som mulig. Det er mer realistisk at jeg kan rekke slalåmrennet enn storslalåmrennet. Sistnevnte er mer utmattende, spesielt siden jeg også har astma. Akkurat nå virker ikke storslalåmrennet i VM som noen god idé, sa Braathen under det digitale pressetreffet.

Sportssjef Ryste vil ikke svare på om det allerede nå er avgjort hvem som går inn på det norske storslalåmlaget i VM i Braathens fravær.