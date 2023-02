Historisk: Nå blir det RBK-akademi for jentene

Stortalentet Frøya Brennskag-Dorsin (15) er i klubben allerede. Onsdag ble det kjent at hun får enda flere jevnaldrende klubbkompiser, når det nå blir et eget RBK-akademi på kvinnesiden.

Frøya Brennskag-Dorsin.

01.02.2023 10:46 Oppdatert 01.02.2023 11:33

– RBK signerer i dag en historisk avtale for klubben. Salmar går inn og tar et ansvar for rekrutteringen på både jente- og guttesiden. Nå blir det akademi for jentene, akkurat slik det gjøres for guttene.

Det sier daglig leder Tore Bjørseth Berdal under en pressekonferanse onsdag.

