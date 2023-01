Bytter ut konkurransedress og hoppski med familiekos og akebrett

Koronasykdom tvinger Jørgen Graabak til å sette VM-forberedelsene på pause.

Jørgen Graabak tvinges til å ta foten helt av gassen en knapp måned før VM. Kroppen spiller ikke på lag etter at han ble smittet av korona.

26.01.2023

– Det er ikke artig når det nærmer seg et mesterskap, og jeg ikke er i nærheten av å kunne gjøre det jeg føler jeg burde gjøre. Men jeg har respekt for å pushe kroppen når jeg har virus i systemet. Det har ødelagt sesonger og karrierer tidligere. Nå må jeg sette helsa først i starten her. Det er ikke et alternativ å prøve å trene, og da er det ikke så vanskelig å håndtere, sier Jørgen Graabak til Adresseavisen.

Tirsdag kom beskjeden om at den firdobbelte olympiske mesteren ikke konkurrerer i helgas verdenscup, og får ikke forsvart fjorårets seier i Seefeld-trippelen.

