Granerud helt suveren igjen: – Fryktelig lyst til å være god i VM

20 dager før VM-hoppstarten i Planica taklet Halvor Egner Granerud (26) det ufine været som ingen andre og tok sin fjerde verdenscupseier på rad – vanvittige 20,7 poeng foran Ryou Kobayashi på andreplass.





05.02.2023 17:40 Oppdatert 05.02.2023 18:06

– Det var et litt sketchy andre hopp. Jeg skal være ærlig å si at jeg trodde jeg skulle lande på kulen. Jeg ble litt stressa. Isteden ble det min største verdenscupseier noensinne, sier Halvor Egner Granerud i et intervju med Viaplay i tyske Willingen.

Dermed skal veldig mye gå galt for at Norges hoppukevinner ikke skal vinne verdenscupen sammenlagt. Med triumfen i Willingen tok han sin 14. pallplass for sesongen (9 seirer). Da han vant sammenlagt i 2020/21 hadde han 13 pallplasser og 11 seirer.

– Jeg har fryktelig lyst til å være god i VM og optimalisere med tanke på det, og kanskje ikke hoppe alle rennene, sier han med tanke på verdenscupkonkurransene før mesterskapet i Slovenia .

Daniel Andre Tande tok tredjeplass, hans første pallplass siden Holmenkollen 6. mars i fjor.

Fakta Graneruds to supersesonger Halvor Egner Granerud sesongen 2020/21: 25 renn, 13 pallplasser, 11 seirer (11-2-0). Sesongen 2022/23: 20 renn, 14 pallplasser, 9 seirer (9-4-1). Vis mer

– Det var fryktelig moro. Det var godt å se at jeg landet så nær grønnstreken. Å se at det ble pall, var helt fantastisk, sier han i et intervju vist hos Viaplay.

Det var sterkt varierende forhold - mildt og vått - og veldig forskjellige prestasjoner i løpet av første omgang i tyske Willingen.

– Håpløst. Det var ikke noe moro. Sporet var helt forferdelig. Kjedelig konkurranse, uttalte Kristoffer Eriksen Sundal etter 117 meter fra startnummer 18.

En stund deretter vartet Daniel Andre Tande opp med tidligere tiders storhet, og lengde: 141,45 meter og 12,3 poeng ned til da foreløpig andremann, Jelar Ziga fra Slovenia.

– Dette betyr mye for Tande. Der ser han mer ut som seg selv, utbrøt Viaplay-ekspertkommentator Anders Jacobsen.

Tande ledet fortsatt med en hopper igjen på toppen, 2,6 poeng foran østerrikske Manuel Fettner. Sistemann var selvsagt Halvor Egner Granerud, som behersket alt det alle de andre foran ham ikke hadde fikset.

25. februar går normal bakke-konkurransen i VM i slovenske Planica. Stor bakke-konkurransen er 4. mars. Det gjenstår noen verdenscuprenn før den tid.

– Det var bra, konstaterte han kort etter sitt suverene til topps hopp.

– Jeg tar av meg hatten i dag også. Det er fantastisk hopping. Det er en råskap over utgangen. Han får en høyde som ingen er i nærheten av, jublet Anders Jacobsen -samtidig som landslagssjef Alexander Stöckl jubel-hyttet med neven fra trenertribunen.

Seks meter lenger (147,5) enn Tande og 10,6 poeng foran sin landsmann foran foran finaleomgangen - og etter alt å dømme Halvor Egner Graneruds fjerde verdenscupseier på rad.

Finaleomgangen bød på bedre prestasjoner enn den første. Ryou Kobayashi klinte til med 145,5 meter, for eksempel. Ziga Jelar - skrekkhopperen - gikk opp i rygg på japaneren. Daniel Andre Tande fulgte opp sin første omgang på nær samme vis: 2. plass før det var Graneruds tur.

– Må opp og gjøre jobben, svarte Halvor Egner Granerud Viaplay-reporteren konfrontert med hva som i andre omgang måtte til for at han enda en gang skulle legge alle konkurrentene bak seg.

Heller ikke det hadde han problemer med.