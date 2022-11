Verden har snart åtte milliarder innbyggere. I Bergen finner du kanskje de to best trente.

Kristian Blummenfelt og Gustav Iden er blitt superstjerner i triatlon fra Bergen. Finnes det noen bedre i verden?

Byråd for idrett, Linn Katrin Pilskog, gratulerer de nybakte verdensmestrene Gustav Iden (i midten) og Kristian Blummenfelt.

15 minutter siden

15. november anslår FNs befolkningsfond at verden kommer til å passere åtte milliarder mennesker. Er det Bergen som har klart å oppfostre verdens kanskje to best trente av alle disse? Og hvem av dem troner i så fall på toppen?

Etter to strake VM-gull i halv Iron Man tok Gustav Iden i oktober sin første gullmedalje i verdens hardeste konkurranse, full Ironman. Dette er noe av det gjeveste man kan gjøre som triatlonutøver. Ikke bare grunnet distansen, men også fordi Hawaii har en enorm status i triatlonmiljøet.