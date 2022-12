James Harden svarte på ryktene med storkamp på 1. juledag

(New York Knicks – Philadelphia 76ers 112–119) New York Knickerbockers leverte varene foran et fullsatt Madison Square Garden, men så våknet James «The Beard» Harden.

HERJET: Rett før kampen slapp ESPN nyheten om at James Harden vurderer å forlate Philadelphia 76ers i sommer. Han svarte med å bli helt avgjørende i kveldens første julekamp.

Julebasket i Madison Square Garden har blitt en tradisjon det er lett å bli glad i med dunkende julenisser og endelig et New York Knicks-lag i form.

Søndag ettermiddag var de drøyt 20.000 setene i verdens mest berømte arena fylt for å se Knicks mot Philadelphia 76ers, og det var hjemmelagets Julius Randle og Jalen Brunson som fyrte av i første periode med over ti poeng hver.

76ers sin dynamiske stjerneduo Joel Embiid og James Harden meldte seg dog på før pause, og sørget for at det ble spenning helt til siste slutt. Først i 4. quarter tok 76ers ledelsen for første gang i kampen.

Rett før kampen melde ESPN-journalist Adrian Wojnarowski at Harden vurderer å gå tilbake til sitt tidligere lag Houston Rockets i sommer. Om «The Beard» fikk med seg ryktene er usikkert, men han tok i alle fall av som en rakett i slutten av tredje periode da han scoret tre trepoengere på rad. George Niang lot seg inspirere med to strake og plutselig ledet 76ers med ti poeng.

James Harden endte på 29 poeng og 10 assist. Han er den første 76ers-spilleren som har klart det 1. juledag.

Det spilles flere NBA-kamper i kveld. Neste kamp er Los Angeles Lakers mot Dallas Mavericks. Den ser du også på VG+ Sport.