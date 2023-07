Svensker slakter Ruuds uttalelser: – Forkastelig

Casper Ruud (24) får knallhard kritikk for å ha støttet Mikael Ymer (24), som er utestengt for brudd på dopingreglementet.

KRITIKK: Casper Ruud på pressetreff i Båstad. Han mottar nå kritikk for støtten til utestengt spiller. Vis mer

– Det er et forkastelig resonnement, Casper. Det er et forkastelig resonnement, utbasunerer den svenske sportsjournalisten Lasse Granqvist i podkasten Sporthuset.

Uttalelsene det reageres på er Casper Ruuds støtte til svenske Mikael Ymer, som er blitt utestengt i 18 måneder for brudd på meldeplikten meldepliktenUtøverne må oppgi en periode på én time hver dag hvor de skal være tilgjengelige for en dopingtest. Både tidspunkt og sted skal være nevnt. . På tirsdag fortalte han til VG at han og Ymer er gode venner, og at han synes synd på ham.

– Konsekvensene blir store og i dette tilfellet veldig store hvis man bryter reglementet. Jeg kjenner jo på det at «ahh, det er litt tricky» iblant. Det er mye å passe på, og man skal jo melde inn for hvert kvartal, så tre måneder i forkant fire ganger i året, forklarte Ruud og sa også:

– Da føler man seg litt fanget og under oppsyn, for å si det sånn.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Casper Ruud om kritikken han nå blir utsatt for fra svensk hold.

Ruud konkurrer for øyeblikket i Swedish Open i Båstad. På fredag spiller han kvartfinale mot Sebastian Ofner. Den kampen kan du se på VG+ Sport.

I podkasten Sporthuset får Tommy Åström besøk av sportsprofiler. I torsdagens episode var det første han tok for seg Ruuds uttalelser.

– Det er en grunn til at jeg har høy puls når jeg kommer inn hit. Grunnen til det er Casper Ruud, verdensfireren fra Norge, starter Åström med.

– Han forteller at han føler seg som en fange. Hadde jeg hatt en søppelkurv, hadde han havnet rett opp i den, fortsetter den svenske sportskommentatoren.

Ymer mener selv at utestengelsen er urettferdig og forklarer at han aldri har brukt eller vært mistenkt for å bruke et ulovlig middel. Ruud fortalte at han selv har fått advarsler på grunn av meldeplikten, og derfor har sympati med svensken.

– Hvordan kan man vite at Ymer ikke unngikk testene med vilje? Det kan man ikke vite. Det er derfor vi har disse reglene. Dette er pinlige uttalelser fra Casper, sier Åström.

Til SVT SVThttps://www.svt.se/sport/tennis/casper-ruud-om-ymers-avstangning-man-kanner-sig-som-en-fange gikk Ruud også hardt ut mot det internasjonale tennisforbundet (ITF). For Ymer ble først frikjent, men den avgjørelsen klaget forbundet på. Saken gikk dermed til CAS CASDen internasjonale voldgiftsretten for sport., der ble Ymer dømt til 18 måneders utestengelse.

– Jeg trodde forbundet skulle hjelpe spillerne, ikke forsøke å straffe dem. Det her viser at de ikke hjelper spillerne i dette tilfellet, sa Ruud.

Gjest i podkasten, Lasse Granqvist, kunne ikke vært mer uenig med Ruud. Han mener det er vesentlig viktigere at sporten er ren og at antidopingreglementet følges.

– ITF skal ikke beskytte spillerne fra WADA WADAWADA skal fremme, koordinere og overvåke kampen mot doping og skal fungere som et tilsynsorgan slik at nasjonale organ og internasjonale særforbund opptrer i henhold til det internasjonale regelverket World Anti-Doping Code som ble opprettet i 2003., de skal jo tilsi at regelverket følges. Det er jo derfor forbundet eksisterer. Å ha grunnforutsetningen om at de skal beskyttes, nei, det er et forkastelig resonnement, Casper. Det er et forkastelig resonnement, sier Granqvist.