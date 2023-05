RBK trukket poeng

Den økonomiske situasjonen får dramatiske konsekvenser.

Rosenborg og Vålerenga spilte uavgjort i toppkampen søndag. Mandag kom nyheten om poengtrekk for RBK-kvinnene.

08.05.2023 13:31

Klubblisensnemnda i Norges Fotballforbund har bestemt seg for å ilegge RBKs kvinnelag et poengtrekk på ett poeng i serien. Det melder Rosenborg selv.

Bakgrunnen for poengtrekket er den økonomiske situasjonen i Rosenborg Ballklubb Kvinner ved nyttår. Nemnda mener det er et brudd på handlingsplanen etter at klubben havnet i rød sone for sesongen 2022.