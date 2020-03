122 dager, noen timer, minutter og sekunder sto det på den gigantiske klokken utenfor hovedjernbanestasjonen i Tokyo.

Sekund for sekund tikket den mot de andre olympiske lekene i den japanske hovedstaden – og mot midnatt tirsdag 24. mars.

Så kom Shinzo Abe ut fra sin residens i den japanske hovedstaden til et ventende presseoppbud. Der fortalte Japans statsminister at lekene var utsatt.

Til når, vet vi enda ikke, bekreftet IOC-president Thomas Bach på en pressekonferanse onsdag.

Brått hadde ikke klokken utenfor jernbanestasjonen noe å telle ned til. Nå tikker den som en vanlig klokke – oppover.

Jae C. Hong / AP

Jae C. Hong / AP

Allerede presset økonomi

Det er få, om ingen, idrettsstemmer verden rundt som ikke er enige i beslutningen.

Men det har likevel sine konsekvenser.

Allerede i midten av februar skrev CNN om hvordan verdens tredje største økonomi var i nedgang og nærmet seg en resesjon etter store fall i økonomien grunnet momsøkning og tyfonen Hagibis.

Statsminister Abe hadde allerede da introdusert økonomiske krisepakker i landet. De neste ukene kom det nye krisepakker på rundt 140 milliarder norske kroner, for å bekjempe den negative effekten av koronaviruset.

Charly Triballeau / Pool AFP

Titalls milliarder i ekstrakostnader

Det er liten tvil om at koronaviruset har enorme økonomiske konsekvenser.

I det lengste håpet statsminister Abe at et OL i sommer skulle føre til økt turisme og stimuli i en skrantende japansk økonomi, skriver det japanske nyhetsbyrået Kyodo.

Slik ble det altså ikke.

– Utsettelse er helt klart bedre enn å avlyse. Det er en redningsbøye for Japan, sier sjeføkonom Yasuhide Yajima i en av Japans største livsforsikringsselskap, NLI Research Institute, til South China Morning Post.

– Likevel vil avgjørelsen feie beinet under tanken om at OL ville gi en viss bedring i den japanske økonomien, fortsatte han.

Fakta: Dette vet vi om OL * 24. mars ble Japans statsminister Shinzo Abe og IOC-president Thomas Bach i et telefonmøte enige om at OL måtte utsettes som følge av koronaviruset. * Helt når lekene avvikles, vet vi ikke. Men det seneste tidspunktet, og det som virker mest sannsynlig, er sommeren 2021. * 25. mars sa Bach på en pressekonferanse at arbeidet med å finne en ny dato for OL er i gang. * Et OL neste sommer vil mest sannsynlig bety at flere andre mesterskap vil flyttes. Arrangørene av svømme-VM og friidretts-VM har allerede annonsert at de er forberedt på å flytte.

Der OL tidligere ble sett på som en måte å blåse ny liv i den japanske økonomien, kan arrangementet nå bli en økonomisk verkebyll.

Ifølge Nikkei Asian Review har Tokyo-OLs olympiske komité kalkulert at deres ekstrakostnader vil komme på rundt 30 milliarder kroner.

I dette tallet ligger hovedsakelig ett år med ekstra arbeidskraft og refinansiering.

– Utsettelsen vil kreve å takle flere utfordringer som arenaer og utgifter, forteller Japans ambassadør til Norge, Masahiro Tauchi.

De ekstra titalls milliardene kommer på toppen av et OL-budsjett som allerede i oktober ble rapportert til å sprekke med tregangen, ifølge New York Times.

Da var det forventet at OL ville samlet koste 290 milliarder kroner. Nå vil etter all sannsynlighet prisen altså bli langt over 300 milliarder.

ISSEI KATO / REUTERS

Flere bedrifter sliter allerede

Den totale kostnaden for landet, kan derimot bli langt høyere.

Ifølge nyhetsbyrået DPA har japanske økonomer beregnet at utsettelsen kan koste landet nesten 70 milliarder kroner i ekstrakostnader og tapte inntekter.

Ifølge Economical Times hadde det blitt solgt 4,5 millioner billetter til OL i Japan. Hvor mange billetter som var solgt internasjonalt, har ikke arrangøren ønsket å oppgi. Men det var forventet å selge 7,8 millioner billetter totalt, der 20–30 prosent av dem skulle selges i utlandet.

Hvor mange publikummere som ønsker å dra til et OL om et år, kan man bare spekulere i. Men i tallene ligger det uansett at de forventede billettinntektene ikke er oppnådd.

For flere bedrifter hadde lagt opp sin virksomhet mot nettopp Tokyo-OL.

– Spørsmålet nå er om små og mellomstore bedrifter, som utgjør nesten 90 prosent av japanske arbeidere, kan overleve frem til lekene starter, sier sjeføkonom Yasuhide Yajima i Norinchukin Research Institute, til South China Morning Post.

Naoki Ogura / REUTERS

Utsettelsen rammer ikke bare japansk økonomi, men også nabolandene.

South China Morning Post skriver blant annet om et kinesisk selskap som hadde fått en bestilling på 500.000 håndvifter til OL. Ordren er nå halvert.

Vil beholde navnet

Det mest sannsynlige scenarioet er at OL i Tokyo gjennomføres i løpet av sommeren 2021.

Nyheten fikk mest sannsynlig flere japanske bedrifter og butikker til å bli urolige. Med kun 122 dager igjen til lekene skulle startet, er OL-byen fylt opp av varer med det offisielle navnet Tokyo2020.

Måtte de kaste alt de hadde laget og kjøpt inn?

IOC kom raskt med beroligende nyheter.

Navnet for de olympiske lekene blir ikke endret fra Tokyo2020 til Tokyo2021, informerte de om i en pressemelding.

«Av symbolske grunner», begrunnet IOC.

Men mest sannsynlig også av økonomiske grunner.

For når klokken utenfor hovedjernbanestasjonen i Tokyo igjen begynner å telle nedover og ikke oppover, vet ingen.

For den japanske økonomien går klokken raskt.