OL henger i en tynn tråd for Skjerahaug

Den lokale turneren Stian Skjerahaug (27), som var Norges deltaker i OL i Rio i 2016, har bare små muligheter til å få oppleve neste sommers OL i Tokyo også.

Under det pågående VM for lag i Tyskland, som også fungerte som et individuelt OL-uttak for de norske turnerne, ble Skjerahaug tredje beste nordmann. Oslo-turneren Sofus Heggemsnes ble best – uten at det automatisk gir OL-billett.

– Sjansene er små

– Jeg har forsøkt å gjøre alt jeg kan for å være så godt forberedt som mulig. Dette var skuffende og kjipt for min egen del, men vi har gjort en god lagkonkurranse og forbedret oss med to poeng fra i fjor, sier Skjerahaug til Aftenbladet.

Nå gjenstår det bare en ørliten mulighet for å kvalifisere seg til OL. Det skjer under EM i turn i Baku kommende vår hvor Europa blir tildelt ytterligere to plasser til Tokyo.

– Sjansene er veldig små, nivået er høyt og det er bare to ledige plasser. Det blir veldig tøft. Dette blir nok siste gangen jeg forsøker å kvalifisere meg til et nytt OL.

– Jeg begynner å bli gammel i turnverdenen, sier Skjerhaug og legger til at han ikke har bestemt seg for om han gir seg på toppnivå dersom det ikke lykkes.