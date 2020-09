Vipers uten tre stjernespillere i Champions League-åpningen

Verken Malin Aune, Henny Reistad eller Katrine Lunde spiller Champions Leauge-åpningen borte mot Krim. Det er foreløpig uvisst når de er tilbake.

6 minutter siden

KRISTIANSAND: Malin Aune måtte kaste inn håndkledet i første omgang i søndagens 37–18-seier hjemme mot Tertnes.

– Det er en skade som har ligget der fra før, og som jeg fikk en ekstra trøkk på under kampen. Jeg må bare få ro for å bli bra igjen. Hvor lang tid det tar er usikkert, sier Malin Aune – som skal til nye undersøkelser over helga.