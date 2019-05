Lance Armstrong i NBC-intervju: Angrer ikke på dopingen

Det er i et 30 minutter langt intervju med TV-kanalen NBC at Armstrong åpner opp om hva han i dag tenker om dopingregimet som sørget for at han ble sykkelsportens store konge på starten av 2000-tallet.

Der forteller 47-åringen blant annet at han måtte dope seg fordi det ikke var mulig å vinne noe som en ren syklist.

– Vi gjorde det vi måtte for å vinne. Det var ikke lovlig, men jeg ville ikke ha gjort noe annerledes, heller ikke å tape mye penger eller å gå fra å være en helt til å bli et null, sier han i et utdrag av intervjuet.

– Jeg ville ikke ha endret på noe. Jeg ville ikke ha endret måten jeg opptrådte på. Eller, det ville jeg, men det er en lengre historie. I hovedsak ville jeg forandret på lærepengene jeg har fått. Jeg hadde ikke fått de lærepengene hvis jeg ikke hadde gjort det jeg gjorde, fortsetter Armstrong – som hevder at han ønsket å bli avslørt.

– Om jeg bare hadde dopet meg og ikke hadde sagt noe, ville ingenting av dette ha skjedd. Ingenting. Jeg ba om det, jeg ønsket at de skulle komme etter meg. Jeg var et lett bytte, sier verdensmesteren fra Oslo-VM i 1993.

Hele intervjuet, som sendes som en spesial under navnet «Lance Armstrong: Next Stage», blir vist på NBC natt til torsdag norsk tid kommende uke.

