Alt lå til rette for en eventyrlig avslutning på sommeren. Brødrene Eivind (26) og Amund Vold (21) var i sitt livs beste form. I hele år hadde de trent sammen for å være best mulig rustet til det store målet i slutten av august.

Så kom sjokkbeskjeden. Amund var blitt alvorlig syk. Han hadde fått påvist kreftsykdommen akutt lymfoblastisk leukemi. Sykdommen er svært alvorlig, og padleren må gjennom en tøff behandling de neste par årene.

– Det kom helt ut fra intet. Det var bare noen dager siden vi trodde vi skulle til VM. Men så ble plutselig alt snudd på hodet. Det har vært noen spesielle dager, sier Eivind.

21. august starter VM i padling i ungarske Szeged. Mesterskapet avgjør også hvem som får en plass i Tokyo-OL neste år. Brødrene hadde drømt om å kvalifisere seg sammen. Det går ikke nå.

– Drømmen om OL blir knust. Men det viktigste nå er at han blir frisk. Vi har alle troen på at han komme til å bli frisk, sier eldstebroren.

Fakta: Amund Vold Født: 23. november 1997 Kommer fra: Smestad, Oslo Utdanning: Studerer industriell økonomi Meritter: U23 VM-gull i maraton, U23 VM-bronse på 500 m og 1000 m i 2018. WC- sølv på K1 5000m i 2018, WC-gull på K1 5000m i 2019.

Fakta: Eivind Vold Født: 5. juni 1993 Kommer fra: Smestad, Oslo Utdanning: Studerer industriell økonomi Meritter: Jr. EM-gull i maraton 2011. WC-bronse K1 5000 m 2016. EM-bronse K1 5000 m 2017. WC-sølv K1 5000m 2018. EM-bronse K1 5000 m 2018. WC-sølv K1 5000 m 2019.

Tung periode

De siste ukene har alt handlet om mesterskapet i august. Dermed ble brødrene fra Oslo bekymret da Amund viste tegn til dårlig form for kort tid siden.

– I idrett er det ikke unormalt med perioder der ikke alt fungerer optimalt. Men det var litt bekymringsfullt da det var så nærme til VM, forklarer Eivind.

Det er bare to uker siden. Amund følte seg ikke i toppslag. Etter noen dager med treningsfri, så han ikke noen antydning til bedring. Dermed dro duoen sammen til Olympiatoppen.

– Han tok blodprøver, men vi regnet ikke med å finne noe. Ti av ti ganger vi tar prøver, kommer det ikke opp noe, sier Eivind.

Denne gangen var det annerledes. Amund ble bedt om å dra til Rikshospitalet. Der fant legene ut at han hadde svært høye verdier av hvite blodceller. Kort tid senere ble det konstatert at han hadde fått leukemi.

– Jeg har ikke fått sovet mye. Det er det kjipeste jeg har vært med på, sier Eivind.

Amund har fått lov til å være hjemme noen dager. Men nå må ha han gjennom nye cellegiftbehandlinger.

I verdenstoppen

Tidligere denne sesongen ble brødrene nummer én og to i en konkurranse i verdenscupen. Det var den første norske seieren på ti år. Amund var så vidt foran broren. De hadde tatt enorme steg – sammen.

– Amund har vært så sykt sterk i år. Han har tatt medalje i nesten alt han har stilt opp i. Det er veldig kort tid siden han presterte helt på toppnivå, men så ble alt endret, sier Eivind.

Den siste nordmannen til å vinne i verdenscupen var Eirik Verås Larsen, nåværende sportssjef i Norges Padleforbund. Han huskes best for OL-gullene fra 2004 og 2012, i Athen og London. Han er overbevist om at Amund Vold kommer tilbake i toppslag.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe Amund tilbake til verdenstoppen. Jeg tror absolutt at han har muligheten til å klare det. Og det er slett ikke umulig at han kan gjøre det bra i OL i 2024 og 2028, samt alle mesterskap imellom, sier Larsen til NTB.

Stor støtte fra miljøet

Padle- og romiljøet i Norge er lite. Nesten hver eneste dag trener landslagene i nærheten av hverandre på Årungen i Akershus. Kreftbeskjeden tas med tungt hjerte av personene rundt Amund.

– Jeg synes det er veldig trist å høre om det. Dessverre er ingen immun mot sykdom. Han har all støtte fra oss, sier Birgit Skarstein.

Kjetil Borch, verdensmesteren i singlesculler fra i fjor, er også trist over å høre om sykdommen. Han er glad for at det ble oppdaget tidlig.

Erik Solbakken sitter i samme dobbeltfirer som Olaf Tufte. Han kjenner Amund godt fra treningene på Årungen.

– Ingen ser for seg at man skal få den største prøvelsen i livet som 22-åring. Når man får en sånn beskjed blir man veldig trist, sier Solbakken.

Neste uke reiser Eivind til VM, uten broren. Han kan fortsatt få en plass i OL, men han tror det blir vanskelig. Forberedelsene har langt fra vært optimale. Han har ikke tenkt til å gi seg, det vil bare gjøre ting verre, mener eldstebroren.

Nå padler han for begge.