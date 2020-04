Polske Zygmunt Smalcerz er en 153 cm høy energibombe som veier 52 kg. Han har OL- og VM-gull, har satt verdensrekorder og har en trener-CV som er like sterk som ham selv.

Da Smalcerz kom til Norge 2. januar for å løfte norske utøvere i denne idretten, kom han fra et tiårig oppdrag som landslagstrener i USA.

– I Rio-OL ble det fire medaljer, og det var lenge siden amerikanerne hadde levert på det nivået, sier Smalcerz.

Ola Bergheim

Stian Grimseth, selv Norges største profil i vektløfting gjennom mange år, møtte polakken under VM i Thailand i høst. De utvekslet erfaringer. Vektløfterpresident Grimseth var på utkikk etter en trener som kunne tenke seg Norge som sitt arbeidssted. Smalcerz ble hyret inn.

– Jeg ante ikke hvor gammel han var og ble overrasket over å høre at han var 78 år. Selv om jeg visste at han tok OL-gull i München i 1972, akkurat som vår egen Leif Jensen, tenkte jeg ikke på alderen, sier Grimseth.

Fakta: Zygmunt Antoni Smalcerz Født: 8. juni 1941 Kommer fra: Bestwinka, Polen Meritter: OL- og VM-gull. Innlemmet i vektløftersportens Hall of fame. Bakgrunn: Turner, vektløfter fra 19 til 37 år. Tok utdannelse som trener og lærer. Trener i polske klubber, så landslagstrener både for junior og senere senior. Landslagstrener i USA fra 2010 til i fjor. Tidligere direktør for olympisk idrett i Polen. Nå landslagstrener for Norge.

Bare å brette opp ermene

Smalcerz har alle de kvaliteter som en liten idrett i Norge trenger:

– Jeg ble sjokkert da jeg kom hit og så hvor dårlig nivået er. I NM, der det var ti vektklasser, var flere av dem uten deltagere. 35 kvinner og 51 menn stilte opp, forteller polakken.

Han forsto at han har en stor jobb å gjøre. Men han er entusiastisk.

– Jeg ser lovende løftere, men veldig mange har feil teknikk. Den må rettes på.

Nå holder han til i Naustdal i klubben Tambarskjelvar som er Stian Grimseths base.

Landslagstreneren rakk å være med på fire samlinger før landet og resten av verden lukket ned. Nå møter han utøvere én til én i garasjer og sender ut treningsprogram til de aktive som sendere videoer tilbake. På den måten kan de få råd og hjelp der de er.

– Jeg har allerede vært mange steder i Norge, som Hitra, Vigrestad, Larvik, Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim og Kristiansand, opplyser Smalcerz i telefonen.

Ola Bergheim

De unge digger ham

Det er ikke vanskelig å høre hvor engasjert han er, for ordene flommer ut.

Bjarne Bergheim (23), som både er utøver og regiontrener, kan bekrefte inntrykket:

– Jeg kom inn på første trening etter at oppvarmingen hadde startet. Normalt hadde en trener på hans alder – han må vel ha passert 70? – stått på sidelinjen og pekt. Han var skikkelig med og viste ungdommene hva de skulle gjøre. Han stupte kråke, hoppet og løp og var mye mer koordinert enn dem.

Bergheim mener den nye Norge-sjefens viktigste egenskap er tilstedeværelsen.

– Han trener ikke bare folk, han ser alle, er ekstremt lekende og tar ikke ett sekunds pause. Derfor digger de yngre veteranen, ikke minst fordi han er så imøtekommende og skryter av dem.

Ola Bergheim

Har store ambisjoner

Zygmunt Smalcerz er enig i at han er svært engasjert og interessert. Det faller naturlig. Han har alltid vært slik.

78-åringen holdt på som utøver til han var 37 år og utdannet seg deretter til trener og lærer. Han er stolt av resultatene han har oppnådd, både i hjemlige klubber, med Polens landslag og senere i USA. Han har fått frem flere vektløftere som har oppnådd medaljer i OL, VM og EM.

– Jeg vil sette nye mål for vektløftersporten i Norge, men det er noe jeg har reagert på: Vektløfterhallene her minner om det vi hadde i Polen på 1950- og 60-tallet. Jeg kom inn i en hall og så tre baner for håndball og et lite rom for vektløfting. En ungdom som kommer til en vektløfterklubb her i landet, ser ikke akkurat noen innbydende treningsrom, sier han og legger til:

– Det andre som sjokkerte meg, var at teknikken var forferdelig. 50 prosent av løfterne hadde ikke riktig teknikk. Da må kunnskapen ut til trenerne. Jeg sa det til Stian med en gang.

Ola Bergheim

Tar vare på seg selv

Zygmunt Smalcerz ler når vi spør hva som er hemmeligheten ved å klare å holde seg så aktiv når han er et drøyt år unna 80.

– Det er ikke noen hemmelighet, men jeg har tre punkter: 1. Du er hva du spiser. Det er viktig å spise sunt og ikke for mye. 2. Ikke neglisjer hvor viktig søvnen er. Du må ha syv-åtte timer om natten. 3. Vær sammen med unge folk og lær av dem.

Smalcerz kunne absolutt lagt til et fjerde punkt: Trening. Han gjør noe for egen helse hver eneste dag. I 45 minutter er det øvelser, gjerne utendørs, langrenn, tennis, løping, svømming.

Erik Johansen/NTB scanpix

President Stian Grimseth er glad for at polakken syntes det var spennende å komme til Norge. Allerede i oktober var han på det første besøket.

– Han har gjort et veldig godt inntrykk, ikke minst med tanke på innlæringsmetoden. Og du merker at han elsker det han holder på med. Jeg er veldig glad for at jeg ikke var så opphengt i alder.