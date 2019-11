Yngvild Kaspersen fullførte nylig løpesesongen på svært spektakulært vis. For snaue to uker siden deltok 24-åringen fra Tromsø i finalen i løpeserien Golden Trail Series. Dette er en serie med fjelløp over hele verden, som samler verdens beste fjelløpere.

Finalen ble arrangert i Himalaya i Nepal, der løperne måtte gjennom 42 kilometer og opp på nesten 4000 meters høyde. Fjellet de løp i var Annapurna, verdens tiende høyeste fjell.