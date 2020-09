Fikk beskjeden han ville unngå: – Det er veldig kjedelig

Røntgenbildene viste at Kolstads stortalent Simen Lyse har brukket hånden.

2. sep. 2020 22:37 Sist oppdatert nå nettopp

KOLSTAD-VIKING 28–17:

– Jeg er nettopp ferdig på røntgen og fikk til svar at det er et brudd i hånden. Det er veldig kjedelig, sier Kolstad-spiller Simen Lyse til Adresseavisen sent onsdag kveld.