Fra tre måneders pause til seriefinale: – Veldig spesielt

Kenneth Gabrielsen (46) ledet Vipers til toppen av norsk håndball. Tirsdag møter Storhamar-treneren for første gang sin gamle klubb. Hamar-klubben går inn i seriefinalen uten å ha spilt en eneste kamp de siste tre månedene.

EKS-VIPERS: Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen feirer seriegull med Vipers i 2018. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Veldig spesielt, beskriver Kenneth Gabrielsen.

Storhamar fikk sesongen kuttet tvert av etter tapet for Baia Mare i Romania 10. februar. Det ble umulig å sluttføre gruppespillet i Europa League på grunn av innreisekarantenen til Norge. Helsemyndighetene satte også bommen ned for seriekamper i Norge da det muterte viruset kom i januar.

Nå får norsk kvinnehåndball sjansen til å avslutte sesongen med to finaler: Tirsdag møtes Vipers og Storhamar for å gjøre opp om seriegullet i Aquarama i Kristiansand. Lørdag spilles cupfinalen Sola-Vipers i Stavanger Idrettshall.

Vipers har også vært gjennom en trøblete vinter, men har spilt både kvart- og semifinale i Champions League i april og mars. I tillegg var seks av klubbens spillere med da Norge sikret OL-plassen.

Les også Frykter 50 dagers OL-samling: – Regjeringen holder oss i en ordentlig skrustikke

For Storhamar har det vært tre måneder i treningshallen uten annet enn internkamper. Gabrielsen er veldig fornøyd med hvordan hans lag har klart å takle problemene, men sier:

– Den lengste oppkjøringsperioden både spillere og støtteapparatet har opplevd. Det har vært en prøvelse i seg selv. En oppkjøring uten referanser. Vanligvis har vi seks til åtte kamper før første serierunde hvor vi vet at mye rart kan skje. Nå skal vi møte et av Europas beste lag.

Kenneth Gabrielsen var mannen som for tre sesonger siden utløste gullepoken med i Kristiansand. Han svingte gullhatten da Vipers sikret seriegullet i 2018. Treneren fra Svelvik i Buskerud vant også NM-gull og sluttspill før han ga seg på Sørlandet.

– Tre år er lang tid. Så det har jeg faktisk ikke tenkt på. Alt rundt denne kampen er så spesielt. Jeg er bare opptatt av at vi skal få spilt denne finalen og få en avslutning på sesongen. Men det kan hende jeg føler det litt annerledes når jeg kommer inn i hallen, sier han.

– Vipers er kjempe, kjempe store favoritter. Det blir litt som når Elverum møter Barcelona i Champions League. Vi skal være ydmyke i forhold til motstanderen, men vi er såpass «cocky» at vi har troen på egne ferdigheter.

YPPER SEG: Storhamar har kommet stadig nærmere Vipers de siste sesongene. Her er det Ellen Marie Folkvord som tar tak i Henny Reistad i cupfinalen i 2019. Vipers vant 29–26. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Før all håndball ble stoppet i Norge ledet Storhamar Rema 1000-ligaen med 12 strake seire. Vipers står med 11. Norges to beste klubber har ikke møttes siden februar 2020. Da vant Storhamar knusende 36–25 over et skadeskutt Vipers i Kristiansand.

– Men i forhold til dagens Vipers-lag manglet det 1000 landskamper og over 100 titler. De har åtte nye spillere i forhold til den kampen, minner Gabrielsen om uten å ha gitt opp på forhånd.

– Vi har troen på eget lag og det vi har levert. Men vi møter en klubb som skal spille semifinale i Champions League og er store favoritter til å kunne nå finalen, minner han om.

Les også Vipers-treneren tror den korte sesongen kan bli Final Four-fordel

Kenneth Gabrielsen har nylig signert en ny treårskontrakt med Storhamar. Målet er å løfte Hamar-klubben til Champions League og vippe Vipers ned fra tronen i Norge.

Neste sesong kommer Anniken Obaidli (Molde), Ane Cecilie Høgseth (Aker), Sofie Ege (Fana), Ellinor Johansson (Larvik) og Jeanette Kristiansen (Vipers) til klubben. Sistnevnte er gravid, men Gabrielsen håper å ha både henne og den sterke venstrekanten, Kristin Venn, tilbake fra fødsler i løpet av høstsesongen.

For Storhamars spillemessige midtpunkt, Tonje Enkerud, er seriefinalen den aller siste kampen etter ni år i klubben. Playmakeren med 5 A-landskamper og til sammen 96 kamper for Norge, skal neste sesong spille for danske Viborg.