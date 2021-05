Overlevde branninfernoet – nå er han på seierspallen

Romain Grosjean (35) er tilbake etter skrekk-krasjen i november 2020 – der han måtte rømme fra et branninferno. Lørdag kveld tok han en oppsiktsvekkende 2. plass i sitt tredje Indycar-løp.

FRA BRANNINFERNO TIL JUBEL: Flammene sto opp fra Romain Grosjeans bil under Formel 1-løpet i november 2020. Lørdag jubler han over pallplass i Indycar-løpet i Indianapolis. Foto: AP

Det var under Formel 1-runden i Bahrain i november 2020 at den daværende Haas-føreren var involvert i en grusom kollisjon. Bilen hans eksploderte og ble delt i to i det voldsomme sammenstøtet. Grosjean satt i flammene i lang tid før han til slutt kom seg ut med livet i behold. Han slapp utrolig nok fra det med brannsår på hender og ankler.

Grosjean hadde beste startspor og ledet lenge løpet lørdag kveld, men seieren i Indianapolis Grand Prix gikk til slutt til Rinus VeeKay (20, Carpenter-Chevrolet). Avstanden var på knapt fem sekunder.

– Dette er en virkelig god dag. Vi var super-raske, sier Grosjean ifølge Indy Star.

– Det er utrolig. Mitt liv har vært en stor erfaring. Jeg kan føle støtten jeg har. Dere kan se hvordan jeg smiler her i USA. 2. plass i mitt tredje løp i IndyCar? Det er ikke verst!

– Det er som å vekkes til live igjen, sa Grosjean etter å ha sikret seg pole position.

Fransk-sveitsiske Grosjean har kjørt i Formel 1 i rundt ti år, men søker nå lykken i den amerikanske varianten Indycar, der han kjører for Dale Coyne Racing.

Blant andre tidligere Formel 1-førere i feltet ble svensken Marcus Ericsson nummer 10 og Juan Pablo Montoya nummer 21.

Nylig ble det kjent at Romain Grosjean skal få en siste mulighet til å kjøre Formel 1-løp. Mercedes-sjefen Toto Wolff har lovt Grosjean muligheten til å kjøre Lewis Hamiltons bil fra da han ble verdensmester i 2019-sesongen. Det skal skje under en test i forbindelse med Frankrikes Grand Prix.