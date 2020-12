Følg Norges åpningskamp i håndball-EM

EM 2020 er i gang også for Norge!

Vi reiser oss for nasjonalsangene.

Dommerne har vært et stort tema foran mesterskapet. Mange er kritiske til at bare kvinner dømmer. Norge starter med det greske dommerparet Ioanna Christidi / Ioanna Papamattheou. De regnes blant mesterskapets mest uerfarne.

Thorir Hergeirsson har startoppstillingen klar: Emily Stang Sande åpner som målvakt bak dette forsvaret fra venstre: Camilla Herrem, Stine Bredal Oftedal, Kari Brattset Dale, Marit Malm Frafjord, Veronica Kristiansen og Malin Aune. I angrep kommer Nora Mørk inn for Malm Frafjord.

Vi nærmer oss EM-åpning med stormskritt her nå. Dette blir spennende!

Norge slo Polen 35-20 i VM-kamp for tre år siden og 34-27 i nasjonenes siste møte i 2018. Polen slo Norge i en kamp i 2015, men har ellers tapt 11 av 12 kamper mot de norske jentene siden 1998.

Polen trenes av tidligere Storhamar- og Oppsal-trener Arne Senstad med Reidar Møistad som assistent. Det er første gang på åtte år Norge møter en nordmann på trenerbenken til motstanderen i et mesterskap. I 2012 ble Ungarn og avdøde Karl Erik Bøhn slått i EM-semifinalen.

