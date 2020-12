Supermålvakten fikk en helt spesiell gave

KOLDING: Katrine Lunde ble bombardert med hjertemeldinger og overrasket av alt som skjedde etter EM- kampen mot Romania.

Katrine Lunde kaller denne gjengen sin andre familie. Foto: Vidar Ruud

45 minutter siden

Håndballmålvakten fikk en helt spesiell gave av sine lagvenninner.

Det skjedde på hotellet sent mandag kveld, og hun fortalte om det på et digitalt møte med pressen tirsdag formiddag.

Veteranen mottok et smykke med en A på. Det står for datteren Atina.

Kaptein Stine Bredal Oftedal hadde kjøpt det inn for en god stund siden i påvente av at Lunde skulle jubilere med 300 landskamper. Men så har hun vært borte fra landslaget, blant annet på grunn av skader. Når hun meldte seg til tjeneste igjen, med et spesielt bakteppe, fikk gaven ekstra betydning.

Først fikk Katrine Lunde klem. Så fikk hun tale av landslagstrener Thorir Hergeirsson. Foto: Vidar Ruud

Føler varmen

Gaven fra spillerne satte Lunde ekstra pris på. Men hun kunne også fortelle at hun hadde fått mange gratulasjoner og hjertemeldinger. Det var mange som ville gratulere henne etter en solid innsats i landskamp nummer 300. De fleste tenkte på at situasjonen var spesiell.

– Jeg har følt utrolig mye omtanke. Og jeg setter stor pris på at folk tar vare på hverandre når det går bra og i motgang. Jeg blir egentlig mer om mere rørt hvor flotte mennesker jeg har rundt meg. Jeg visste at det ville bli flott å komme ned. De har slått ring rundt meg en god stund, venner familie og mann. Det betyr alt. Hadde jeg ikke følt den støtte jeg har her, hadde vært vanskelig, sa 40-åringen.

Hun gledet seg stort over å bli kåret til banens beste i kampen mot Romania, for det er alltid gøy, som hun sa.

Bare smil og fornøyd med tilværelsen akkurat nå. Katrine Lunde er klar for nytt oppgjør torsdag. Foto: Vidar Ruud

Sjefen holdt tale

Den ekstra oppmerksomheten betydde mye for henne. I tillegg til gave også fra Norges Håndballforbund, så holdt landslagstreneren tale.

Thorir Hergeirsson sa noen velvalgte ord om en spiller han mener har satt standard for laget allerede fra hun kom inn i 2002. Det er 18 år siden.

At supermålvakten trives å være tilbake i gjengen, er det ingen tvil om.

– Å komme inn i denne gjengen gir meg veldig mye. Jeg føler at alle støtter meg og få det beste frem i meg. Det er en fantastisk måte de har tatt meg mot på.

Etter den fremragende prestasjonen fikk hun nesten ikke sove. Da var det fint at Hergeirsson lot jentene få en dag fri på tirsdag. De kunne sove lenge og ha sen frokost. Ekstrapremien etter seire i tre kamper, blir en luftetur med buss til et område der spillerne kan leke litt. De er vanligvis enten på hotellet eller i hallen

Lunde fortalte at hun var nervøs da hun kom inn i målet og i forkant av EM-inntreden. Det at hun presterte så godt var verdifullt:

– Det betydde mye for selvtilliten min.