Storesøstera forlater Molde – nå har Mona bestemt seg for framtida

Mona Obaidli (23) har signert to nye år med Molde Håndballklubb Elite.

Mona Obaidli skal spille for Molde HK Elite i to sesonger til. Til høyre Lone Vik. Foto: Bjørn Brunvoll

4. feb. 2021 09:38 Sist oppdatert nå nettopp

- Jeg er glad for at jeg har skrevet under to år med Molde. Jeg gleder meg til fortsettelsen framover med laget og til å ta nye steg. Det Molde driver med synes jeg er spennende. Jeg gleder meg til å kjempe om medalje med moderklubben, sier Obaidli, som snart fyller 24 år.

- Hva tenker du om at Anniken forlater klubben etter sesongen?