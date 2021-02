– Jeg vet jo at jeg ikke kan kjøre mer på ski uten det leddbåndet

Aleksander Aamodt Kilde holder humøret oppe tross kjedelig rehabilitering, krykkehopping og tapte inntekter.

Det er dette Aleksander Aamodt Kilde drømmer om under opptreningen etter kneskaden. Kjøre fortest i verden ned fjellsider. Her mens han fortsatt kunne kjøre under utfortrening i Val Gardena før jul. Foto: Alessandro Trovati / AP

Kort om saken:

Aleksander Aamodt Kilde ledet verdenscupen sammenlagt da han falt på storslalåmtrening i Østerrike lørdag 16. januar.

Det fremre korsbåndet i kneet var røket. Vanlig rehabiliteringstid for en slik skade er rundt åtte-ni måneder.

Han går glipp av VM i Cortina som starter kommende mandag 8. februar.

– Det er helt sprøtt, sier Aleksander Aamodt Kilde.

Han ler over Facetime-linjen fra Innsbruck. Han humper rundt på krykker. Det gjør også Lucas Braathen og Atle Lie McGrath. I løpet av et par uker røk det tre leddbånd blant norske alpinister i verdenstoppen.

Nå har lege Christian Fink operert Kilde i fremre korsbånd i høyre kne. Det er den samme Innsbruck-legen som har lappet sammen Aksel Lund Svindal før og som går for å være noen av de beste i verden på knær i krise.

– Det flys jo inn fotballspillere fra hele Europa for å bli operert av ham, sier Kilde som har bestemt seg for å ta rehabiliteringen i sin nye hjemby, Innsbruck.

Han hadde akkurat meldt flytting da det smalt.

– Men hvordan går det egentlig med deg?

– Etter forholdene bra. Det er ingen grunn til å grave seg ned. Sånt skjer. Det er marginal sport, og det er høy risiko. Jeg vet jo at jeg ikke kan kjøre på ski uten det korsbåndet. Så da må det bare fikses.

Fakta Aleksander Aamodt Kilde Alder: 28 år (født 21. september 1992) Fra: Bærum Bor: Innsbruck, Østerrike Klubb: Lommedalens IL Verdenscupen: Sammenlagtvinner av verdenscupen 2019/20; 165 starter, 6 seiere og 20 pallplasseringer Vis mer

Forsiktige til å begynne med

Han har hatt trøbbel tidligere med samme kne. En gang med leddbånd på siden av kneet. For tre år siden strakk han det korsbåndet som nå røk. Da gikk han med skinner som støtte rundt kneet en periode.

28-åringen fra Jar ble operert i midten av januar. Nå handler alt om trening. Det vil si, han er ennå ikke skikkelig i gang, men er ivrig.

– Jeg har akkurat hatt første overkroppsøkt. Det er et steg i riktig retning. Det er lette vekter og veldig enkle øvelser. Vi må la kneet gro skikkelig før vi setter press, sier han.

Det gikk ikke helt som han hadde planlagt. Han var i superform og kriget om sammenlagtseieren i verdenscupen, og han hadde siktet seg inn på medalje i Cortinas-VM. I stedet blir det krykkehopp, rehabilitering og mye jobb for å komme tilbake etter at leddbåndet røk på trening. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Støtteapparatet

Han bor for tiden alene i Innsbruck. Men i krykkeperioden etter skaden har han hatt familien som støtteapparat. Den første tiden var det en tante som hjalp til, og nå i den siste tiden er det mamma som er på besøk for å hjelpe til med det praktiske.

Og selv om han ikke får gjort det han liker aller mest og at bevegeligheten er begrenset, blir det ikke bare Netflix-serier og annen skjermtid.

– Mye av dagen går med til fysioterapeut og den daglige treningen. Jeg må røre på meg. Ellers går det ikke.

Vanligvis sier leger at det ta rundt ni måneder å trene opp opererte korsbånd. Kilde har målene klar for hvordan han skal gjøre det:

Rehabilitering og opptrening i Innsbruck utover våren.

Trening sammen med landslaget når de så smått begynner å sette i gang med barmarkstrening.

Og så den store gulroten. Komme seg med det norske fartslaget på treningsleir på ski i Chile i august/september.

Fakta VM-øvelsene Her er programmet for VM alpint i Cortina d’Ampezzo i perioden 8. til 21. februar: 8. februar: Kombinasjon, kvinner (11.00 og 14.30) 9. februar: super-G, kvinner (10,30), super-G menn (13.00) 10. februar: Kombinasjon, menn (10.00 og 13.30) 13. februar: Utfor, kvinner (11:00) 14. februar: Utfor, menn (11.00) 16. februar: Storslalåm parallell kvinner og menn (09.00 og 14.00) 17. februar: Blandet parallell, lag (12.15) 18. februar: Storslalåm, kvinner (10.00 og 13.30) 19. februar: Storslalåm, menn (10.00 og 13.30) 20. februar: Slalåm, kvinner (10.00 og 13.30) 21. februar: Slalåm, menn (10.00 og 13.30) Alle øvelsene sendes direkte på NRK 1 Vis mer

Inntektsfall

Da var på en treningsøkt i Hinterreit i Østerrike at det gikk galt. I løpet av noen millisekunders uoppmerksomhet og et forkjært fall var sesongen over for mannen som ledet verdenscupen og som var favoritt til VM-gull i minst to øvelser.

– Er det surt at det også kanskje røk en million kroner i den porten?

– Nei. Det jevner seg ut i det lange løp. Noen ganger vinner du og noen ganger taper du. Penger er ikke en del av tankeprosessen nå. Det får heller være en motivasjon inn mot neste sesong. Akkurat nå har jeg sponsorer som dekker mye for meg. Jeg kan ikke klage.

Han har foran denne sesongen fått det sveitsisk-kinesiske landbruksselskapet Syngenta Group som sponsor.

– Jeg kan bidra litt mer for dem nå som jeg er skadet, sier han.

Aleksander Aamodt Kilde. Foto: DENIS BALIBOUSE / REUTERS

TV-VM

Når det reduserte norske fartslaget setter ned fjellsidene i alpin-VM i Cortina, driver Aamodt på med sitt i Innsbruck.

– Det er jo ikke så langt unna, men jeg blir nok hjemme. Hadde jeg kommet litt lenger i rehabiliteringen, ville jeg nok ha reist nedover. Men nå blir det TV-renn på meg.

Troen på lagkamerat Kjetil Jansrud har han ikke mistet.

– Han er bygd for store anledninger. Jeg har alltid troen på Kjetil Jansrud, selv om det har buttet litt i det siste. Snøen i Cortina er annerledes enn den som det har vært kjørt på i de siste rennene. Han kan gjøre det.