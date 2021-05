Sveriges skøytesuksess må sponsor-skjermes

Svenskenes nye skøytestjerne Nils van der Poel (25) må skjermes fra den voldsomme interessen han er blitt gjenstand for etter at han satte verdensrekord på 10.000 meter og vant VM-gull på de to lengste distansene.

NYE TIDER: Nils van der Poel er Sveriges - og verdens nye skøytestjerne - etter at han satte verdensrekord på 10.000 meter og vant 5000-meteren i VM i Heerenveen i februar. Foto: Peter Dejong / AP

6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Skjermes er en måte å uttrykke det på. Frigjøre tid, en annen. Men det er nok riktig, svarer Nils van der Poel konfrontert med Aftonbladets opplysninger om at det nå er etablert et såkalt team rundt ham.

Det er ment for å beskytte ham mot «hypen», sponsorene, media og alle TV-selskapene som kjemper om rettigheten til å lage en dokumentar om den spesielle skøyteløperen fra Trollhättan.

Les også Sveriges nye gullgutt: – Ikke den vanlige typen toppidrettsutøver

– Jeg har aldri opplevd en slik interesse. En av våre oppgaver i teamet er å beskytte. Det kan fort skje at det går for mye tid til alle TV-program, radiointervjuer, aviser og slike saker, sier Bo Johansson til den svenske avisen.

Han skal i rollen som manager sammen med Nils van der Poels tidligere trener Mattias Hadders sørge for å holde skaren av utenomsportslige interessenter på armlengdes avstand fra treningsfenomenet.

Les også Sveriges skøytesensasjon: Valgte militæret fremfor idretten

Mens trenerne Johan Röjler og Joel Eriksson skal se til at Nils van der Poel driver med det han skal.

– Han minner om Sixten Jernberg (15 OL (4 gull) og VM-medaljer). Nils sitt image er den han er. Det trengs ikke å bygges noe, mener Bo Johansson med referanse til en av Sveriges største langrennshelter gjennom tidene - snaut 10 måneder før OL i Beijing.

Les også Svensk skøytesensasjon tok VM-gull – de norske skuffet

Manageren forteller at Nils van der Poel allerede har undertegnet en stor sponsoravtale, og at de har takket nei til flere. I sterk motsetning til forutsetningene hans på den fronten før VM i Heerenveen i februar i år. Da vurderte han å bo i telt før mesterskapet startet.

– Vi hadde et superstramt budsjett. Men det gikk ikke på grunn av covid, sier Nils van der Poel om årsaken til at teltet ble liggende i sekken i ukene før han annonserte verdensrekord på 10.000 meter i Thialf - og holdt ord ved å gå inn til 12.32,95 (kanadiske Graeme Fish hadde den «gamle» fra 2020: 12.33,86).

Les også Skøytesensasjonens frekke melding: «It’s Fish for dinner, guys»

– Nå har pengene begynt å trille inn. Hvordan ser du på det?

– Det er veldig deilig. Det er drit deilig å slippe å gå til en outlet og lete etter billige telt, svarer Nils van der Poel på Aftonbladets spørsmål.