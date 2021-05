Truer med å kaste ut verdenstoeren av Grand Slam-turneringene

Naomi Osaka (23) fikk 150.000 kroner i bot for å nekte å snakke med pressen etter seieren i første runde i Paris søndag.

VIL IKKE SNAKKE: Naomi Osaka fra Japan møtte ikke på pressekonferansen etter at hun vant sin første kamp i French Open søndag. Foto: CAROLINE BLUMBERG / EPA

31. mai 2021 09:26 Sist oppdatert nå nettopp

Begrunnelse for pressenekten: Osaka ønsker å beskytte sin mentale helse. På Twitter meldte den japanske tennisstjernen at å svare på spørsmål fra pressen etter et tap er som å bli sparket mens man ligger nede.

– Vi må ofte sitte der (på pressekonferansene) og svare på spørsmål vi har fått veldig mange ganger før, eller vi får spørsmål som plasserer tvil i hodene våre, og jeg kommer bare ikke til å utsette meg selv for mennesker som tviler på meg, skriver Osaka.

Søndag slo Osaka rumenske Patricia Maria Tig 2–0 i sett. Hun møter en ny rumener i neste runde, Ana Bodgan. Nekter hun å stille på den obligatoriske pressekonferansen også etter den kampen venter sterkere reaksjoner. Den økonomiske boten kan bli 300.000. Men arrangører truer også med å kaste henne ut av French Open. Og det stopper ikke der. Hun kan bli nektet å stille i Grand Slam-turneringene i det hele tatt.

– Et viktig element i Grand Slams bestemmelser er ansvaret spillerne har til å stille opp for mediene, uansett hvilket resultat de får, et ansvar spillerne skal ta siden de får mange fordeler i sin sport og av fansen, skriver de fire Grand Slam-turneringene (Wimbledon, Australian Open, US Open og French Open) i en felles uttalelse melder BBC.

Og noe har Osaka fått som resultat av gode resultater, som for eksempel 197 millioner kroner i premiepenger. Hun har vunnet både US Open og Australia Open to ganger, men aldri kommet lenger enn til tredje runde på grusen i Paris.

Og arrangørene av Grand Slam tar sitt ansvar overfor mediene på alvor. De legger ingenting mellom når de henvender seg til Osaka, de forteller at de står klare med tøffere sanksjoner.

– Ytterligere mislighold kan trigge en større etterforskning som kan føre til betydelige bøter og utestengelse fra fremtidige Grand Slam-turneringer, skriver Gran Slam-arrangørene til Osaka.

De legger også til at de ønsker at alle spillerne skal behandles likt, altså at alle må møte pressen.

