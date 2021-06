Hamilton støtter tennisspiller med depresjon: – Det kan fortsatt være skremmende

Verdenstoer Naomi Osaka (23) får massiv støtte etter at hun trakk seg fra French Open og fortalte om at hun sliter med depresjon.

FORSTÅELSE: Naomi Osaka får støtte fra Lewis Hamilton (t.h.). Foto: AP og EPA

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

I tillegg til «kollegene» i tennissirkuset har både Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton (36) og løperjenten Dina Asher-Smith (25) gått ut til støtte for japaneren.

Også ledelsen i de fire Grand Slam-turneringene i tennis lover nå å hjelpe Naomi Osaka etter det sjokkartede forfallet i Paris.

Hun nektet å møte til pressekonferanser under turneringen - slik spillerne er pålagt. Etter sin 1. rundeseier ble hun bøtelagt 15.000 dollar (125.000 kroner) fordi hun ikke stilte opp for mediene. Da hun ble truet med utelukkelse ved gjentakelser, trakk hun seg.

– Sannheten er at jeg har slitt med lange perioder med depresjon siden US Open i 2018 og har hatt problemer med å takle det, skrev hun i et innlegg på Twitter.

Lewis Hamilton sier ifølge BBC at den første reaksjonen fra tennismyndighetene «ikke var ålreit», at de fleste utøvere «ikke er forberedt for suksessen» og at berømmelsen «tynger».

Les også Ruud-motstanderens «sinna-stempel»: – Minner om Ivan Drago

– Det kan fortsatt være skremmende å stå foran et kamera, sier Formel 1-veteranen før helgens løp i Baku.

– Det er ikke det enkleste, spesielt hvis du er en introvert og du sliter under presset.

– Hun er en utrolig idrettsutøver og menneske, og hun har vært innflytelsesrik. Men i en så ung alder, med så mye vekt på skuldrene, er det er uunngåelig, sier Hamilton på en pressekonferanse som er gjengitt av BBC.

– Når du er så ung og blir kastet ut i rampelyset, så tynger det deg. De fleste av oss er ikke forberedt. Jeg var aldri forberedt på å bli kastet foran et kamera. Jeg ble aldri veiledet om hvordan jeg skulle navigere meg gjennom det, så jeg lærte liksom gjennom feil.

Les også Hamilton vil ta grep: Skeptisk til milliardærene

Lewis Hamilton mener at tennisspilleren er «utrolig modig» som står på sine meninger, og han ber tennismyndighetene revurdere sin måte å takle det på.

VM-vinner på 200 meter, Dina Asher-Smith, skriver dette på Twitter:

– Respekt. Hvis noen tar det skritt å beskytte sin mentale helse, så bør folk lytte og jobbe sammen – ikke trykke henne enda lenger ned. Idrettsutøveres mentale helse må tas på alvor og prioriteres. Vi er også mennesker.

Også verdensener i herretennis, Novak Djokovic (34), stiller seg bak Osaka:

– Jeg synes hun var modig som gjorde det. Jeg er veldig lei meg for at hun går gjennom en tøff tid og sliter mentalt, sa serberen på sin pressekonferanse tirsdag kveld.

Les også Sjokk-exitene som åpner for Ruud: Nå kommer de nye stjernene

– Det var en veldig tøff avgjørelse fra hennes side. Hvis hun trenger å ta seg tid til å reflektere og lade opp, respekterer jeg det fullt ut. Jeg håper hun kommer sterkere tilbake.

Serena Williams (39) deler også sine erfaringer:

– Jeg føler med Naomi. Jeg har også opplevd veldige vanskelige pressekonferanser. Vi har alle vårt og har alle ulike personligheter. Vi er ikke like. Jeg er tykk, andre er tynne. Alle må handle slik det passer dem best.