Woods etter bilulykken: – Mer smertefullt enn noe jeg har opplevd

Golfikonet Tiger Woods (45) snakker for første gang etter skaden han pådro seg i bilulykken i februar.

PRATER UT: Tiger Woods prater ut etter bilulykken i februar. Foto: WILLIAM WEST / AFP

29. mai 2021 00:47 Sist oppdatert nå nettopp

I krasjen pådro Woods seg betydelige skader i nedre del av høyrebeinet. Han hadde åpne brudd på både øvre og nedre deler av skinnbeinet, og leggbeinet ble stabilisert med en kombinasjon av skruer og plater.

– Jeg forstår mer av rehabiliteringsprosessene på grunn av mine tidligere skader, men dette var mer smertefullt enn noe jeg noen gang har opplevd, sier verdensstjernen.

– Dette har vært i en helt annen liga, sier Woods til Golf Digest.

Tre måneder senere er han fortsatt under rehabilitering, og han vil ikke svare på om han håper på å kunne spille golf igjen.

– Fysioterapi har holdt meg opptatt. Jeg gjør rutinene mine hver dag og er fokusert på mitt nr. 1-mål akkurat nå: å gå på egen hånd. Jeg tar ett skritt av gangen, sier Woods.

Golfikonet forteller at han har mottatt støtte fra hele verden, og at det hjelper på motivasjonen.

– Det har vært utrolig. Jeg har fått så mye støtte fra folk både innenfor og utenfor golfen, noe som betyr veldig mye for meg, og har hjulpet enormt.

Rett etter The Masters i år la Woods ut et bilde på sin Instagram-konto av seg selv, smilende, på krykker og med en skinne på høyre bein.

– Det er morsomt fordi krykkene får skuldrene mine til å se store ut på det bildet. Kanskje treningsøktene også har hjulpet på. Det har vært fint å ha evnen til å fortsatt være sterk og trene overkroppen, sier Woods.

Etter ulykken sa etterforskerne at det ikke var noen grunn til å tro at Woods hadde kjørt under påvirkning av alkohol eller narkotika, men at krasjet kom av at de kjørte i en «usikker hastighet for veiforholdene», ifølge en politirapport.

Sheriff i Los Angeles County Alex Villanueva sa dagen etter krasjet at Woods «er heldig som er i live».

VRAKRESTENE: Tiger Woods sin bil fikk store skader under krasjet i februar. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Woods har hatt en lang karriere med mange skadeopphold. Han har hatt hyppige operasjoner i venstre kne grunnet bruskskader og væskedannelse.

Han har også vært ute med skader i akillessene flere ganger. Rygg- og albueskader har også preget Woods sin karriere.

Hans siste skade før bilulykken var i mars 2019. Da trakk Woods seg ut av Arnold Palmer Invitational med en nakkestrekk. Måneden etter kjempet han seg gjennom smertene og vant The Masters.