Ruud ute i double, men hadde en plan

Casper Ruud slipper å tenke på flere doublekamper. Han og makkeren var ute etter to sett.

Det ble med 1. runde i double for Casper Ruud. Han og makkeren fikk ikke den samme flyten som amerikanerne. Foto: Mette Bugge

3. juni 2021 14:59 Sist oppdatert nå nettopp

PARIS. Torsdag ettermiddag kunne Ruud og Miomir Kecmanovic konstatere at amerikanerne var for gode. Iallfall nok til at de vant 2–0 i sett (7–5, 6–1).

Det amerikanske paret Austin Krajicek og Tennys Sandgren fikset oppgaven på bane tre. De var smartere og mer samspilte.

For Casper Ruud er double nesten som avslapning, selv om paret trente tidligere på dagen. Det var mer smil underveis enn det vi ser når en fokusert Ruud spiller single.

– Dette er som en treningsøkt, og det er ikke hovedfokus. Likevel er det greit å spille double til fremtidige kamper i Davies cup, sa Ruud umiddelbart etter kampen.

Innsatsen var ikke på topp, men god nok for en real treningsøkt. Foto: Mette Bugge

Mest for moro

I denne kampen var det første settet tettest. Kunne de amerikanske motstanderne vente noe mer i det andre settet?

Rundt hundre tilskuere kom med forsiktig klapping fra tribunen. Det som hørtes, var noen ord fra spillerne, men ingen utblåsninger. «What’s that?» var det høyeste en av amerikanerne sa til seg selv.

– Grei gjennomkjøring

Pappa Christian Ruud mente at «dette er slik som skjer i double noen ganger».

Han siktet til at sønnen har single i tankene:

– Det var som en gjennomkjøring.

Han mente at de andre var gode, og en av amerikanerne er doublespiller. Det er i utgangspunktet ikke de to på den andre siden av nettet.

Ruud syntes også det var fint å få denne kampen, som gikk fort unna.

– Du slipper å bruke så mye krefter i double. Jeg slipper å løpe så mye, sier 22-åringen og ler.

Han har spilt med Kecmanovic flere ganger. Serberen er ett år yngre enn Ruud og er nummer 48 på verdensrankingen.

På spørsmål om hva Ruud tenkte på da han hørte at det beste doubleparet har fått koronasykdommen, svarte han:

– Jeg fikk vite om det i morges. Det er kjipt for dem. De har antageligvis fått det på fly.

Ruuds neste oppgave er tredje runde i single fredag kveld. Kampen starter ca. klokken 18.

Den er langt viktigere. Ruud håper å ta seg til fjerde runde på bekostning av Alejandro D. Fokina.

– Team Ruud ville aldri risikert noe i en doublekamp. Dette var en glimrende mulighet for Casper til å finne rytme i serve-, retur- og volleyspill, mener Eurosportkommentator Sverre Krogh Sundbø.