Hegerberg sugen på å legge problemåret bak seg: – Skal gjenerobre min posisjon i verdensfotballen

Ada Hegerberg rykker stadig nærmere et comeback etter skademarerittet. Lyon-stjernen advarer konkurrentene om det som kommer.

Ada Hegerberg har klare planer om igjen å bli verdens beste fotballspiller etter ti måneder på sidelinjen. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Nå nettopp

Snart to år er gått siden Hegerberg ble tidenes første til å motta kvinnenes utgave av Ballon d'Or (på norsk ofte kalt «Gullballen»). Men i 2020 har hun knapt spilt fotball.

I slutten av januar ødela hun korsbåndet i høyre kne. Da skaden var leget i september, kom et tungt tilbakeslag. En ny operasjon var nødvendig etter et tretthetsbrudd i leggbeinet.

Nå ser Hegerberg for alvor fram til å gjøre det beste hun vet: å spille kamper. Tidligere i måneden la Lyon ut en twittermelding der hun ble ønsket velkommen tilbake «i trening med ball».

– Jeg kommer ikke tilbake bare for å være der. Jeg gjør det for å gjenerobre min posisjon i verdensfotballen, sier Hegerberg i et intervju med The Guardian.

Det er et klart signal til konkurrentene om at hun igjen skal bli klodens beste fotballspiller.

Slag i ansiktet

25-åringen fra Sunndalsøra innrømmer at 2020 har vært et knalltøft år. Tidligere i høst så hun fra tribuneplass Lyon vinne mesterligaen for femte gang på rad.

– Når du allerede har vært gjennom en rehabilitering, er klar til å finne formen og føler du har jobbet steinhardt i flere måneder, er det et slag i ansiktet når du skjønner at du har andre ting som må tas hånd om.

En liten trøst i det hele er at skadene kom i et år preget av koronapandemien. I seks måneder ble fransk fotball satt på pause.

– Det var det jeg fortalte meg selv tidlig i rehabiliteringen, men nå tenker jeg bare: «La meg få komme utpå der igjen», forteller Hegerberg.

Dokumentar i USA

Norges tidligere landslagsspiss er i disse dager aktuell i USA i TV-dokumentaren «My Name is Ada Hegerberg». Den ble torsdag sendt på ESPN for amerikanske seere.

De fikk se hvordan Hegerberg gikk fra å bare å være opptatt av insekter som liten jente til å bli fotballproff på den største scenen.

Dokumentaren tar også for seg Hegerbergs mye omtalte brudd med det norske landslaget i 2017. Der peker hun igjen på manglende jentesatsing i Norge som en årsak til at hun forlot landslagsmiljøet.

– Jeg har bare prøvd å være til nytte og gjøre ting bedre. På et tidspunkt blir du stående igjen med noen tøffe valg, forklarer hun.

Det er fortsatt uklart når Hegerberg er aktuell for kamp igjen.