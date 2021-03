Kombinert skiller seg ut: – Vinner én, vinner alle

Jarl Magnus Riiber kan vinne verdenscupen til helgen. Gjør 23-åringen det, skjer noe som er helt spesielt for kombinert blant idrettene i Skiforbundet.

I siste ski-VM tok Norge gull i stafett. Fire presterte. Alle på laget får utbytte på grunn av det. F.v.: Jørgen Graabak, Espen Bjørnstad, Jens Lurås Oftebro og Jarl Magnus Riiber. Foto: Terje Pedersen/NTB

29 minutter siden

Alle som er på elitelaget i kombinert, deler nemlig pengene som kommer inn for seire i verdenscupen og sammenlagt, det vil si bonuspenger fra sponsorene. Det samme skjer når det gjelder medaljer i VM.

Verdenscupleder Riiber har sørget for flest seire, foreløpig syv i verdenscupen. Dessuten dro Heming-løperen fra ski-VM i Oberstdorf med to gull og to sølv.

Selv landslagets Magnus Krog, som fikk ødelagt store deler av denne sesongen, kan nyte godt av lagkameratenes resultater. Telemarkingen har vært plaget med forkjølelse, hofteskade og innleggelse på sykehus på grunn av mageproblemer.

– I fjor var det nærmere én millioner kroner som gikk til fordeling, opplyser sportssjef Ivar Stuan.

Det betyr at alle på elitelaget fikk godt over 100.000 kroner hver. Beløpet blir litt mindre i år, trolig halvparten.

– Tar vi med denne sesongen, vil det være delt ut til sammen to millioner kroner jevnt fordelt på løperne. Vinner én, vinner alle, sier Stuan.

Fakta Kombinertpotten Foran 2018/19-sesongen ble utøverne på elitelandslaget enige om en ordning der de deler bonuspenger fra sponsorer likt.

Initiativtager var sportssjef Ivar Stuan, som mente det ville bidra til en god kultur i laget.

Pengene fordeles på de syv som har vært på elitelaget til enhver tid på herresiden. Kvinnene har etablert det samme systemet.

Kombinert har omtrent ti sponsorer som bidrar til dette.

Utenom dette har hver enkelt løper egne sponsoravtaler og utstyrsavtaler, som ofte innbringer bonus når utøveren presterer. Vis mer

Betyr mye for hele gjengen

De aktive, trenerne og sportssjefen er stolte av at de kom frem til en slik jevn fordeling i 2018.

– Det var ikke uten diskusjoner, men vi så at alle bidrar til alle og at laget er avhengig av dette. Vi ble enige om at det er en stor samlet kompetanse i laget og vi har alt å vinne på en slik ordning. Det gir også en god teamfølelse, sier Magnus Krog.

For ham er ordningen blitt en «back up» de to siste sesongene.

– Uten de pengene hadde jeg vært mye dårligere stilt, sier Krog.

Magnus Krog har slitt de siste sesongene, men er glad for å få noen kroner av fordelingspotten. Foto: Terje Pedersen/NTB

Ingen forskjell på kvinner og menn

Denne sesongen har gitt færre verdenscupseire, også fordi det har vært færre runder. Men det var også et år med VM, der de norske deltagerne sikret seg åtte medaljer. Kvinnene tok tre av dem.

– Kvinnene har den samme ordningen og betingelser som herrene. Vi må ha likestilling, sier Stuan.

Jarl Magnus Riiber er den største pengemaskinen blant kombinertutøverne. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Unik ordning

Aftenposten har sjekket med de øvrige idrettene i Skiforbundet. Hverken langrenn, hopp, alpint eller telemark har noe lignende opplegg når det gjelder seierspremier.

Potten i kombinert blir endelig når landslagstrener Peder Sandell tar med seg utøverne til de siste konkurransene i helgen. Der venter to konkurranser, begge med normalprogram.

– Dette er en ordning slik de har i sykling, der de også deler på godene. De av utøverne våre som gjør det bra, har også private avtaler, som de får bonus fra. Pluss at de beholder premiepengene fra Det internasjonale skiforbundet (FIS), sier Sandell.

Treneren har tro på dette systemet, som gjør det så likt som mulig for løperne på det øverste nivået.

– Vi er alle viktige for å få frem gode resultater, mener Sandell.