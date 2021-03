Zuccarello kåret til ukens spiller

Mats Zuccarello (33) har vært i strålende form etter comebacket og høster utmerkelser både hos spillerorganisasjonen og NHL.

I TOPPFORM: Mats Zuccarello. Foto: Pontus Höök

1. mars 2021 23:41 Sist oppdatert nå nettopp

Med åtte poeng (to mål og seks assists) på fire kamper har Mats Zuccarello virkelig vist seg fra sin beste side i Minnesota Wild-drakten, og nordmannen ble av NHLPA – spillerforeningen i NHL – kåret til ukens spiller.

Av NHL er han trukket frem som én av tre stjernespillere den siste uken. Zuccarello har fått den tre stjerner, som symboliserer at han er plukket ut som den tredje beste spilleren i ligaen den forrige uken – bak målvakt Andrej Vasilevskij og Patrick Kane.

I løpet av forrige uke passerte Zuccarello 400 målpoeng i NHL og han imponerte stort da han serverte lagkameraten Matt Dumba i forkant av den dramatiske avgjørelsen mot Los Angeles King i spilleforlengelse.

– Han har øyne i nakken. Jeg aner ikke hvordan han så meg bak alle de spillerne, men det var en helvetes pasning, sa Dumba etter kampen.

Zuccarello og Minnesota Wild spiller natt til tirsdag borte mot Vegas Golden Knights. Kampen starter 04.00 norsk tid og blir en god test for Minnesota Wild, som har vunnet de siste seks kampene. Golden Knights topper avdelingen i vest, ett poeng foran Wild.

Nordmannen har nå poeng i seks strake kamper på rad. På de syv kampene han har spilt denne sesongen har han elleve poeng – et snitt på 1,57 poeng. Kun Connor McDavid har et høyere poengsnitt per kamp denne sesongen enn Zuccarello.

Zuccarello fortalte i desember i fjor at han vil gi 1000 kroner for hvert målpoeng til hans egen stiftelse som jobbe med barn og unge og den gode uken har dermed også ført til et godt bidrag inn i stiftelsen. I tillegg til at Zuccarello selv betaler 1000 kroner per målpoeng, opplyste daglig leder Kristine Alcocer-Lund i Zuccarellostiftelsen i desember at de hadde 20 samarbeidspartnere som matcher alle bidragene til Zuccarello. Åtte målpoeng den siste uken gir da så mye som 168 000 til stiftelsen.