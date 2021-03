Hoppstjernens positive test kan gi Johann (25) uventet VM-sjanse: – Det var et sjokk

Johann Forfang har testet seg annenhver dag i hele vinter. Han er nervøs når før han får svar på koronatesten senere i dag.

TESTET POSITIVT: På dette arkivbildet er Halvor Egner Granerud i bilen på vei fra hotellet til trening og kvalifisering i Schattenbergbakken i hoppuka. Til høyre sitter Johan André Forfang. Alexander Stöckl med ryggen til. Foto: Geir Olsen, NTB

12 minutter siden

iTromsø fikk et kjapt intervju med Forfang på telefon fra VM-byen Oberstdorf onsdag formiddag. Det er gått i underkant av et døgn siden han fikk vite at verdenseneren, og lagkamerat, Halvor Granerud har testet positivt for koronaviruset.

– Jeg var den eneste som ikke var med på lunsjen i går, og da ble de andre informert. Så jeg fikk vite om dette halvannen time etter de andre. Da snakket de om dette som var den største selvfølgelighet, og jeg forsto ingenting. Jeg sto der som et spørsmålstegn, da jeg hørte Alex (Stöckl) fortelle om den positive testen, forteller Forfang.