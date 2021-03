Profilert svensk sportsjournalist boikotter Qatar-VM: – Kjennes grotesk

Sportjournalist og fotballekspert for Aftonbladet, Johanna Frändén (39), mener å dekke et fotball-VM i et land som Qatar vil kjennes helt feil.

IKKE MED PÅ LEKEN: Johanna Frändén har dekket fotball for Aftonbladet i en årrekke, blant annet som mangeårig Zlatan- og mesterskapskorrespondent. Foto: LOTTE FERNVALL

Frändén er en profilert sportsjournalist i Sverige, med over 100.000 følgere på Twitter. Sammen med hennes jobb i Aftonbladets sportsavdeling, har hun også dekket VM i 2010, EM i 2012, VM i 2014, og VM i 2018 for SVT. Hun har også dekket Zlatan Ibrahimović tett.

– Jeg kjenner personlig at det ikke var dette jeg kom inn i sportsjournalistikken for, sier Johanna Frändén til VG om et VM i Qatar.

Det norske «supporterbrølet» om en boikott av fotball-VM i Qatar har til en viss grad passert landegrensene. I den svenske Göteborg-klubben Gais, har medlemmene Josef Gulholm og Joel Otterloo Kuronen lagt frem forslag til årsmøte om å boikotte Qatar-VM. Og bakgrunnen var norske klubbers opprør.

«Vi i Sverige skal ikke være verre, men heller følge eksemplet til nabolandet vårt», står det GAIS sin årsberetning før årsmøte 15. mars.

Vil ikke dekke et VM i Qatar

Frändén har tre verdensmesterskap i fotball i bagasjen, men et nytt mesterskap i 2022 blir det neppe.

– Jeg dømmer ingen som velger å dra dit (til Qatar), men selv ser jeg vanskelig på å dra ned der å prate om fotballkamper, det kjennes bare grotesk, forteller hun til VG.

Bakgrunnen for det store supporteropprøret og protester knyttet til VM i Qatar, har kommet etter rapporter om flere tusen fremmedarbeidere som har dødd siden Qatar ble tildelt mesterskapet.

Tallene er omdiskutert, men det er ikke bare dødsfall som har vært problemet. Tildelingen av et VM til Qatar er noe Norges Fotballforbund, Ståle Solbakken, Norsk supporterallianse og norske klubber alle er enige om har foregått på uredelig vis.

– Jeg har skrevet litt om det tidligere (å ikke reise ned), og ønsket en debatt med andre sportsjournalister, uten at mange ble med. Nå har det blitt mer aktuelt igjen, sier Frändén til VG.

Torsdag diskuterte Frändén og programleder Olivia Svenson boikott-debatten knyttet til VM i Qatar i podcasten Aftonbladet Daily.

– Et sted går grensen

Olof Lundh (54) er en svensk sportsjournalist som har sitt fokusområde innenfor fotball for TV4. Han forteller om lite aktivitet i Sverige knyttet til VM i Qatar, sammenlignet med Norge.

– Gais har som dere nevner hatt det til sitt årsmøte, og senere har noen Hammarby-supportere vist engasjement, men det er altså mye roligere her i Sverige, sier Lundh til VG.

ROLIG: Den etablerte svenske sportsjournalisten Olof Lundh forteller om lite snakk om boikott i Sverige, sammenlignet med Norge. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Han mener en norsk boikott av OL i Bejing i 2022 ville vært en boikott med mye mer substans. BBC melder at mer enn 180 organisasjoner har bedt myndigheter om å boikotte OL i Bejing, etter rapporter om flere menneskerettighetsbrudd mot minoritetsgrupper i landet.

– Jeg forstår at tema kommer opp nå som det nærmer seg mesterskap, men hvorfor snakker man ikke om et OL i Bejing? Tenk om Therese Johaug hadde boikottet OL. En boikott av en vinternasjon som Norge hadde vært enormt, sier han.

For Aftonbladets Frändén har et VM i Qatar gått over grensen.

– Det er viktig for meg å poengtere at journalister ikke skal være aktivister, vi skal bidra med å sette lys og løfte frem dårlige sider av saker, det skal være grunnholdningen. Et sted går likevel grensen, og man kjenner at man blir en del av problemet, sier hun videre.

– Slik du skildrer problemstillingen, høres det ut som at du boikotter et VM i Qatar, er det riktig?

– Ja, det kan man absolutt si, jeg kommer ikke til å dra på det mesterskapet, ikke med den informasjonen vi har nå, sier den etablerte sportsjournalisten

Klokken 12 starter Norges Fotballforbunds ordinære ting, hvor Ole Kristian Sandvik skal fremme forslaget om boikott av Qatar-VM i 2022. NFF-styret vil utsette Qatar-avgjørelsen.