Max Verstappen er kontroversiell, ekstremt rask og respektløs. Og han klarer nesten ikke vente med å detronisere Lewis Hamilton.

Kampen om Formel 1-mesterskapet kan bli uhyre spennende i år

Lewis Hamilton blir utfordret av unge og kontroversielle Max Verstappen

Verstappen er bookmakernes favoritt før søndagens Portugal Grand Prix

Max Verstappen er en spesiell Formel 1-fører med en kanskje enda mer spesiell personlighet. Han beskrives som «ambisiøs», «kompromissløs», «ekstremt rask» og «litt respektløs» av ekspertene vi har snakket med.

Men først og fremst er det kanskje utålmodigheten som definerer ham. Utålmodigheten til å ta seg forbi rivalene. Utålmodigheten i sving etter sving.

Og utålmodigheten til å lykkes. Så snart som mulig. Raskere enn alle andre. Helst nå!

Den kraften bryter barrierer. Og nå kan han bryte en ny: Mange tror Verstappen kan gi legenden Lewis Hamilton kamp til døren i årets Formel 1-mesterskap.

«Jeg har en sprø idé»

Historien om Max Verstappen tok en ny vending en høstdag for syv år siden. Verstappen suste gjennom svingene på Norisring-banen i Tyskland.

Det var bare et Formel 3-løp. Men én av bilsportens mektigste menn var til stede.

I det høljende regnet, nede ved banen, sto en mann med gråhvitt år og et intenst blikk. Det var den kjente Red Bull-rådgiveren Helmut Marko.

Noen timer senere satt Marko og spiste middag med Red Bull-sjefen Christian Horner.

«Jeg har en sprø idé», sa Marko.

Så ringte Marko til Verstappens far Jos. «La oss gjøre noe annerledes», innledet Marko. Så la han frem ideen: Max Verstappen, kun 15 år gammel, skulle rett til Formel 1-sirkuset. Da ble det stille i den andre enden. «Jos? Jos? Jos!?», ropte Marko inn i røret.

Verstappens far var målløs.

Dette kan bli Max Verstappens store år. Foto: Rick Rycroft, AP

Hva er vitsen med å vente?

For å forstå hvor radikalt Markos forslag var, må man forstå hvordan Formel 1 er bygget opp.

Det er ti lag.

Hver av disse har to førere.

Kampen om disse 20 plassene er brutal.

For unge, håpefulle førere finnes det en utviklingsstige. Man begynner med go-kart-løp. Så er det gjerne Formel 3, og så Formel 2. Gradvis blir bilene raskere og konkurransen hardere.

Ikke bare hadde Verstappen aldri kjørt i Formel 2 da Marko la frem sin «sprø idé». Han hadde bare kjørt én sesong i Formel 3. Likevel føk han rett opp til Formel 1.

Karriereveien gikk i rakettfart.

Planen var egentlig å kjøre to år med Formel 3. Men det hadde ikke Verstappen tålmodighet til.

«Hvis jeg blir nummer to eller tre i Formel 3, hva er vitsen med å vente?», tenkte han.

Tidenes yngste igjen og igjen

Den tankegangen satte Verstappen i en Formel 1-bil – i over 300 kilometer i timen – kun to måneder senere. Han kjente først på frykt, så på en altoppslukende spenning.

Som tidenes yngste var Max Verstappen med på en Formel 1-treningsrunde i Japan i 2014. Da var han 16 år. Han fikk lisens til å kjøre Formel 1-bil før han fikk bilsertifikat. Senere har Formel 1-aldersgrensen blitt endret til 18 år. Foto: Toru Hanai, Reuters

Men Verstappens aller første Formel 1-løp kom først året etter, i Australian Grand Prix. Også ved den milepælen var han tidenes yngste.

Allerede året etter vant han sitt første løp. Selvfølgelig som tidenes yngste. Verstappen var forbløffende talentfull, men også uhyre kontroversiell.

Mange tenkte kanskje at en 17-åring ville komme inn i Formel 1 med ydmykhet og respekt. Men ikke Max Verstappen.

– Han oppførte seg som om han var eldst. Han hadde ikke respekt for noen, mimrer Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen.

Hadde norsk rival

De første årene skjedde det alltid noe rundt Verstappen. Han dyttet en konkurrent. Han kranglet med de andre førerne. Og ofte nektet han å si unnskyld.

Under et løp i Kina i 2018 deiset han først inn i Lewis Hamilton, så i Sebastian Vettel – to av sportens store legender. Etterpå innrømmet han at Vettel-kollisjonen var hans feil.

«Men betyr det virkelig at jeg må roe meg ned? Jeg tror ikke det», sa Verstappen på karakteristisk vis.

Han var like beinhard som da han kjørte gokart. Nettopp i gokart fikk norske Dennis Olsen et nært innblikk i Verstappens kjørestil. De var konkurrenter.

– Han er hard. Man er alltid på grensen, det handler om å tøye den grensen så langt som mulig innenfor hva som er lov. Han har kanskje tråkket over den grensen et par ganger, men det lærer man av, sier Olsen.

Max Verstappen etter seieren i Italia. Foto: Bryn Lennon / AP

Lei av å vente

Og Formel 1-kjennere snakker nå om en annerledes Verstappen. En som har lært.

Kanskje har han kanalisert utålmodigheten, og den brennende viljen, til noe positivt. Han tar fortsatt risiko, men mindre unødvendig risiko, ifølge ekspertene.

Verstappen er blitt en mer komplett fører.

Men lenge har den andre komponenten manglet: Bilen. Red Bull har ikke klart å konkurrere ordentlig med Mercedes.

Verstappen – mannen som klarte alt i ung alder – har måttet vente med å vinne Formel 1-mesterskapet. Han har vært utålmodig og sint.

Men denne sesongen har han lovet å tenke annerledes. Han hevder han ikke skal være så frustrert, men heller fokusere på å gjøre sitt beste.

Og i år kan det endelig være hans tur.

Så langt har Verstappen og Hamilton vunnet hvert sitt løp. Søndag kan Verstappen ta over ledelsen sammenlagt.

– Jeg håper Verstappen vinner. Jeg tror det blir utrolig jevnt. Det gjør Formel 1 fantastisk interessant i år, sier Formel 1-ekspert Henning Isdal.

Lewis Hamilton har dominert Formel 1-sirkuset de siste årene. Det er Max Verstappen lei av. Foto: Lisi, Niesner REUTERS

Fakta Max Verstappen Født: 30. september 1997 (23 år) Fra: Nederland (født i Belgia) Yrke: Formel 1-fører *Faren hans Jos er tidligere Formel 1-fører. Moren Sophie konkurrerte i gokart *Har vunnet 11 Formel 1-løp *Aktuell med: Mange tror Verstappen kan vinne årets førermesterskap i Formel 1 Vis mer

Fakta Utvalgte Formel 1-rekorder Yngste fører i et løp: Max Verstappen (17 år og 166 dager) Yngste fører som tar poeng: Max Verstappen (17 år og 180 dager) Yngste fører på topp tre: Max Verstappen (18 år og 228 dager) Yngste som vinner et løp: Max Verstappen (18 år og 228 dager) Yngste vinner av førermesterskapet: Sebastian Vettel (23 år og 234 dager) *Sistnevnte rekord er Verstappen nå for gammel til å slå Vis mer

