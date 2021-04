Cupfinalen flyttes til våren 2022 – nedstengte klubber innvilges senere seriestart

NFF vil gjennomføre et fullverdig fotball-NM for 2021-sesongen med utslagsrunder i 2022. Samtidig får flere klubber oppfylt ønsket om senere seriestart.

Fotballens nye plan er klar. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB-Stian Grythaugen

14. apr. 2021 15:07 Sist oppdatert nå nettopp

Det fremgår av den oppdaterte hovedterminlisten som ble presentert av Norges Fotballforbund onsdag.

– Det planlegges med et fullverdig NM der tre runder spilles i 2021 og de resterende fire rundene på våren 2022, sier Nils Fisketjønn, leder for NFFs konkurranseavdeling.

– Målet er at bredden skal være i gang i siste halvdel av juli slik at en får gjennomført et NM med de innledende folkefestene.

I fjor måtte cupen for menn avlyses.

Innfridde ønsket

Planen om å starte eliteserien 8.- og 9. mai står fast. Siste runde spilles 11. desember.

Flere eliteserieklubber har bedt Norges Fotballforbund om å få utsatt sine to første kamper. Viken-klubbene Stabæk, Lillestrøm, Mjøndalen og Strømsgodset er blant dem. En utsettelse vil gi en ekstra uke til forberedelser i kjølvannet av den siste tidens treningsnekt.

Det ønsket blir nå innfridd. Det bekrefter administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball overfor NTB. Dermed vil det bli spilt et redusert antall kamper i åpningshelgen 8.- og 9. mai, samt den påfølgende midtuken.

– Det er en utrolig kompleks hovedterminliste, fordi det er mange hensyn å ta. Det vi har søkt å ta hensyn til, er å få mest mulig fair play, at klubbene får sine ønsker mest mulig oppfylt, og at de fire klubbene som skal ut i Europa får sine spilleplaner hensyntatt, sier han.

Cupfinale 1. mai

Øverland understreker at det også har vært viktig å legge til rette for at cupen kan gjennomføres på normal måte.

– Det er en drøm, for å si det rett ut. For oss som driver med fotball, er cupen det ultimate, og det har vært viktig at vi ikke får en gjentakelse fra i fjor. Det er så utrolig viktig, sier Øverland.

I den nye terminlisten ligger det inne at 1. runde i cupen skal spilles 24.- og 25. juli. 2. runde går en uke senere, mens runde nummer tre planlegges 22. september.

Runde nummer fire er berammet til 12. mars 2022, mens kvartfinalene skal gå en uke deretter. Semifinaler ligger inne i kalenderen på 6. april, mens finalen går 1. mai.

Tar forbehold

Fotballforbundet tar samtidig forbehold rundt den nye planen når det gjelder myndighetenes endelige godkjenning for oppstart av seriespill.

Tirsdag ble det igjen åpnet for fellestreninger for klubber som er hjemmehørende i områder med det strengeste tiltaksnivået. Samtidig ble det også gitt grønt lys for treningskamper i toppfotballen fra kommende helg. Regjeringen varslet videre at et endelig klarsignal for seriespill først vil komme tidlig i mai.

Kulturminister Abid Raja sa allerede i forrige uke til NTB at ambisjonen er at eliteserien skal kunne starte opp som planlagt 8. mai.

Mer usikkert er det når breddefotballen kan komme i gang. Foreløpig er det fra regjeringens side kun signalisert oppstartsdato for de to øverste divisjonene. NFF har på sin side skissert start for 2. divisjon 5.- og 6. juni.

– PostNord-ligaen (2. divisjon) er inkludert i planen selv om myndighetene p.t. kun har satt oppstartsdato for de to øverste ligaene på kvinne- og herresiden. Vi håper at smittesituasjonen de neste ukene er positiv slik at også PostNord-ligaen kommer i gang som planlagt, sier NFF-direktør Nils Fisketjønn.

NFF har også måttet ta hensyn til sommerens fotball-EM i den nye hovedterminlisten. Målet har vært å unngå flest mulig oppgjør på datoer der det spilles viktige kamper i sluttspillet.