Superfinish: Seierssjanse foran finaledagen

Kristoffer Ventura vartet opp med birdies på nest siste og siste hull. Dermed er han og Viktor Hovland tilbake i tetsjiktet foran avslutningen av PGA-parturneringen Zurich Classic.

NORSK PGA-DUO: Viktor Hovland (t.v.) og Kristoffer Ventura leverte nok en gang en sterk prestasjon. Foto: Stephen Lew / X02835

25. apr. 2021 00:06 Sist oppdatert 11 minutter siden

– Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort hittil, burde vi ligge an til å sikre par og kanskje samle opp noen birdies, sier Hovland før den siste dagen.

Den norske duoen lå i delt ledelse etter de to første dagene, 13 slag under par, og fikk en lovende start med birdie på det 2. hullet lørdag. Men de slet lenge med å matche de to foregående dagers prestasjoner i den tunge vinden i Louisiana.

– Det var tøft, innrømmer Ventura, som lot seg frustrere litt over at de ikke leverte like bra som da de spilte samme format torsdag – og brukte seks slag færre på runden.

På det niende hullet måtte duoen ta til takke med bogey. Dermed lå de på par etter halvspilt runde, og stadig snek stadig flere seg inn foran dem på resultatlisten.

Avslutningen var det imidlertid lite å utsette på. Hovland vartet opp med birdie på hull 10 og 11 og sendte dem tilbake blant dem ti beste.

På det 17. hullet holdt Kristoffer Ventura hodet kaldt og sikret dagens fjerde birdie. Ventura kikket og kikket, målte og målte – og satte ballen midt i koppen.

Opp mot klubbhuset og dagens siste hull – banens 18. hull – fullførte norskeduoen i god stil. I alle fall som par. Viktor Hovland slo ut på solid vis, men ble litt grådig da han slo ballen ut i vannet på sitt andre slag.

Fakta Topp 10 1. Louis Oosthuizen/Charl Schwartzel (-19) T2. Marc Leishman/Cameron Smith (-18) T2. Cameron Champ/Tony Finau (-18) T4. Viktor Hovland/Kristoffer Ventura (-17) T4. Bubba Watson/Scottie Scheffler (-17) T6. Thomas Pieters/Tom Lewis (-16) T6. Tyler Duncan/Adam Schenk (-16) T6. Keegan Bradley/Brendan Steele (-16) T9. Wyndham Clark/Erik van Rooyen (-15) T9. Justin Suh/Justin Suh (-15) T9. Kyoung-Hoon Lee/Kyle Stanley (-15) T9. Keith Mitchell/Keith Mitchell (-15) T9. Alex Noren/Henrik Norlander (-15) T9. Brice Garnett/Scott Stallings (-15) T9. Jon Rahm/Ryan Palmer (-15) T9. Billy Horschel/Sam Burns (-15) T9. Jason Kokrak/Pat Perez (-15) Vis mer

Ventura «ryddet opp» og sørget for en solid birdie-avslutning på den tredje dagen.

Viktor Hovland og Kristoffer Ventura ligger med minus 17 slag kun to bak paret i toppen, og på delt fjerdeplass.

Louis Oosthuizen og Charl Schwartzel ligger i føringen, 19 slag under par. Mellom lederne og nordmennene finner man duoene Marc Leishman/Cameron Smith og Cameron Champ/Tony Finau (minus 18).

PGA-turneringen Zurich Classic i New Orleans er en parturnering. Den første og tredje dagen spiller de på samme hull. Det beste resultatet blir stående.

Den andre og den avsluttende dagen slår parene på samme ball, annenhver gang.

