Berge om NRK-dokumentar: – Har hatt lyst til å gi kamerafolkene en på kjeften

Stig-André Berge (37) forteller at han flere ganger har «angret» på at han takket ja til å bli med på NRKs dokumentarserie om de norske landslagsbryterne.

TETT PÅ: Stig-André Berge har hatt kameraene etter seg i nesten alle situasjoner de siste månedene. Foto: FOTO: NRK

– Når vi først sa ja til å være med, så må folk få se alt. Det harde arbeidet, tårene, blodet og solskinnet. Vi skal ikke kopiere Team Ingebrigtsen-serien. Den er veldig bra, men dette blir mye bedre, lover Berge.

Veteranen er en av hovedprofilene i serien med navnet «Hodet i klemme», som skal vises på NRK fra september. Etter planen blir det seks episoder.

– Serien gir et unikt innblikk i en norsk bakgårdsidrett som er fattig på penger, men rik på sterke historier og utøvere som ofrer alt for å bli best i verden, sier regissør Kim Peder Rismyhr til VG.

TØFFE TAK: Stig-André Berge (t.v.) og Morten Thoresen avbildet etter en treningsøkt. Foto: FOTO: NRK

TV-kameraene har også vært med utøverne på «privaten». Berge og kona Rosell Utne Berge venter sitt andre barn om få uker, og han utelukker ikke at den kommende fødselen blir sentral i dokumentarserien.

– Har det vært situasjoner der du har angret på at du ble med på dette?

– Det skal være sikkert. Det er flere ganger jeg har hatt lyst til å gi kamerafolkene en på kjeften, eller be dem ryke og reise. De har mye på film, tror jeg, sier Berge og fleiper litt:

– Jeg tror jeg skal reise langt bort når det er premiere. Nei da, det blir veldig spennende å se hvordan dette ser ut når de har klippet det ferdig.

Etter et år uten å kunne konkurrere, så ble det en enorm sportslig nedtur da han og de norske kollegene var tilbake på brytematten i Kroatia tidligere i år.

– Jeg var enormt skuffet og frustrert, og kastet blant annet en stol i en vegg. Vi bretter ut livene våre, det er klart det er sårbart. Vi har alle ting i bagasjen også, og nå skal det frem i lyset. Men jeg tror dette er veldig bra for brytesporten.

– Vi har fått oppmerksomhet hvert fjerde år når det er OL. Medaljer i EM og VM har knapt blitt notiser. Dette er nok veldig bra for dem som skal drive med bryting i årene fremover, mener Berge.

TILBAKE I KONKURRANSE: Morten Thoresen på vei ut til kamp i Zagreb Open i januar. Landslagstrener Fritz Aanes skimtes til høyre, og i bakgrunnen er NRKs kamerateam. Foto: FOTO: NRK

Morten Thoresen, Felix Baldauf og Grace Bullen er noen av de andre utøverne som blir fulgt. Det er foreløpig ingen av de norske bryterne som har klart å kvalifisere seg til høstens Tokyo-OL.

Bullen skal delta i EM i neste uke, og det blir 24-åringens siste test før den siste OL-kvalifiseringen i mai.

– Seerne vil få et innblikk i en knalltøff hverdag med oppturer og nedturer, og de vil få et bedre innblikk i hvor knallhard brytesporten er. Jeg har fullt fokus på trening, og tenker ikke på at kameraer har fulgt oss, sier Bullen til VG via Norges bryteforbund.

OL-HÅP: Grace Bullen avbildet før opptak med NRKs team. Foto: FOTO: NRK

I oktober er det VM på hjemmebane i Oslo, og da blir mange av dem å se i aksjon i nye Jordal Amfi.

– Brytere og kampsportutøvere har vel fått et stempel. Mange tror og mener at vi er noen harrytasser som elsker å vise oss frem i bar overkropp. Vi har mange flere sider enn de, sier Berge.

– Betyr det at du ikke har likt å vise deg frem i bar overkropp?

– Haha! Nå er jeg blitt så gammel at jeg helst beholder T-skjorta på.