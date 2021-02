Varsellampene blinker i håndballregionen: Mistet 4000 spillere i fjor

Tallene viser at håndballregionen mistet over 4000 spillere fra høsten 2019 til høsten 2020. Det er for tidlig å si noe om kommende sesong.

Træffs 12-årslag har beholdt samtlige spillere gjennom pandemien. I Region Nord har mer enn 4000 håndballspillere sluttet i løpet av det siste året. Foto: HUGO TINGVOLL

18. feb. 2021 09:28 Sist oppdatert nå nettopp

Kristian Valstad er seksjonsleder i Region Nord, og har ansvaret for oppfølginga ut mot klubbene. Han mener de tross alt har klart seg godt, men slår fast at fraværet av en kamphverdag bekymrer. Han frykter det kan få konsekvenser for hvordan neste sesong vil se ut.

– Vi venter spent på de registeringene som skal gjøres til NIF med tanke på spillere og frafall. Da finner vi ut hva pandemien har gjort med medlemstallene til klubbene. Det er vanskelig å si noe konkret nå, men hos lisensierte spillere ser vi at bekymringa vår først og fremst ligger hos de som er litt eldre. De har ikke fått trent ordentlig på et år, så der ser vi for oss et frafall på omtrent ti prosent. Det er mye, dessverre, sier han.