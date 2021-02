Follestad ut mot ishockeypresidenten: – Det er mye snakk

Tidligere landslagsback og ekspertkommentator Erik Follestad angriper ishockeypresident og Høyre-politiker Tage Pettersen for ikke å gjøre nok for sporten sin. Pettersen tilbakeviser kritikken.

ISKRIGERE: Ishockeypresident Tage Pettersen blir kritisert av tidligere landslag -og Vålerenga-back Erik Follestad for ikke å fronte sportens sak med større synlighet. Foto: NTB/VG

– Alle vil aldri være fornøyd. Men hvis du driver med noe og har en fanesak, må du få den opp å stå. Du må kjempe for din sak. Jeg synes den sterke bindingen norsk ishockeys øverste leder har til regjeringen er påfallende. Det er mye snakk, men det skjer lite, sier Erik Follestad (31) på spørsmål om ishockeypresident Tage Pettersens handlekraft.

Det var Hamar Arbeiderblad (betalingsmur) som først intervjuet Erik Follestad, etter ishockeykarrieren og rollen som ekspertkommentator kjent som programdeltager og -leder i blant annet VGTV, i denne sakens anledning.

Det er først og fremst regjeringens utsettelse av beskjed om gjenåpning av toppidretten han sikter til. Etter halvannen måneds stans har Norges Ishockeyforbund planlagt å restarte toppserien Fjordkraftligaen førstkommende torsdag. Nå er det usikkert om det vil skje, fordi regjeringen har utsatt sin avgjørelse til nettopp den dagen.

– Jeg har snakket med spillere og personer i klubbene i dag. De vet ingenting, og dette dreier seg om jobber og arbeidsplasser. Presidenten sier at man må gjøre dette på den riktige måten. Men det har ikke brakt oss noe videre. Han stiller ingen krav, hevder Erik Follestad.

Han mener Tage Pettersen, ishockeyforbundets administrasjon – og klubbene – opptrer «så politisk korrekt hele tiden».

– Er det særlig lurt å handle i strid med myndighetene?

– Det handler ikke om å det. Men du må legge press, ikke sitte stille i båten, svarer Erik Follestad.

– Han kan ikke slakte regjeringen. Men han må si noe for å få i gang en bevegelse. Jeg synes det er tafatt. I sosiale medier fremhever ishockeyforbundet at folk flest går på skøyter på vannene og at vi har for få haller. Det er ikke det som er saken nå. Nå handler det om å få i gang ligaen, tilføyer Erik Follestad.

Tage Pettersen viser til søketjenesten Retriever for å tilbakevise kritikken fra Erik Follestad om at han synes hans binding til regjeringen er påfallende. Ishockeypresidenten og stortingspolitikeren hevder at søket «Tage Pettersen» de siste tre ukene vil gi resultatet «ishockey» i 98 prosent av sakene som kommer opp.

I den perioden jobbet han – med ønsket utfall – for å få endret regjeringens forslag til den såkalte «Krisepakke 4».

– Kritikken henger ikke helt på greip. Men jeg oppfatter det som utålmodighet, som jeg er hundre prosent enig i. Nå må vi imidlertid kommunisere på en annen måte med helsemyndighetene, enn det vi gjorde opp mot politikerne da det gjaldt krisepakken, sier han med tanke på gjenåpning av toppidretten generelt og ishockeysporten spesielt.

Ishockeyforbundet står fortsatt ved planen om å fullføre serien med 36 kamper i mars måned, NM-sluttspillet med færre kamper enn normalt ut april – for så å gi ishockeylandslaget mulighet til å forberede seg til VM i Riga 21. mai til 6. juni.

Tage Pettersen sier at han overfor politiske kolleger har gitt tydelig uttrykk for at behovet for gjenåpning nå «handler om oppslutning til smittevernet».

– En del vil synes er ulogisk ikke å kunne drive idrett på forskjellige nivåer når folk kan ta vinterferie på hotell, sier han.

Overgangsvinduet stengte mandag kveld. Etter det VG forstår, fryktet flere klubber at noen av deres spillere før det skjedde vil søke seg til klubber i Europa – der seriespillet pågår for fullt – i stedet for å risikere å bli permittert av sine norske klubber fra torsdag.

Tage Pettersen sier at han har «spilt inn dette» i møter med Norges idrettsforbund og kulturdepartementet sist helg. Han synes også det er et paradoks at norske utøvere for øyeblikket konkurrer i alpint-VM og skiskytter-VM i utlandet «ute i verden», mens det ikke er tillatt her.

– Er du og norsk ishockey uansett for snille. Burde dere lagd mer ståk og bråk?

– Jeg kjenner meg ikke igjen i den karakteristikken, svarer Tage Pettersen.

– Forstår du at de som er nærmest isen, spillerne og trenerne, mener at de ikke tilstrekkelig informert?

– Jeg tror ingen er velinformert. Det er det store dilemmaet. Fjordkraft-ligaen består av 10 større eller mindre bedrifter (klubbene) med mange ansatte. De må planlegge sine aktiviteter. De siste ukene med veldig sene beskjeder, gjør det vanskelig. Nå nærmer det seg et bristepunkt, svarer ishockeypresidenten.